Якщо вибухне Фудзі: японська державна служба змоделювала катастрофу у відео

Скріншот з відео, згенерованого ШІ з ймовірними наслідками виверження вулкану Фудзі

Міська влада Токіо за допомогою ШІ згенерувала відео із наслідками виверження вулкану на горі Фудзі.

Зазначається, що відео із катастрофічними наслідками виверження було присвячене до Дня готовності до вулканічних катастроф у Японії. У відео міститься попередження щодо швидкості вулканічного попелу, який може стрімко досягти Токіо.

У разі масштабного виверження вулканічний попіл може заблокувати автомобільний рух на дорогах, роботу залізничного та авіатранспорту. Хмари попелу з гори Фудзі можуть дістатись японської столиці упродовж однієї-двох годин, позбавивши місто електрики та забруднивши повітря.

“Цей момент може настати без попередження. Якщо вулкан Фудзі викинеться, вулканічний попіл може обрушитися на Токіо і по різному вплинути на нас”, — зазначається у відео.

За сюжетом, жінка отримує повідомлення на телефон із попередженням про загрозу виверження вулкану Фудзі, який знаходиться у 100 км на південний захід від центру Токіо. Після цього демонструються згенеровані ШІ катастрофічні наслідки виверження, включно із потенційним впливом вулканічного попелу на транспортну, енергетичну та іншу інфраструктуру японської столиці.

“Достатньо мінімального скупчення попелу на злітно-посадкових смугах та рейках, щоб зробити літаки та поїзди непридатними до експлуатації. Невелика кількість попелу на дорогах може вплинути на роботу двопривідних автомобілів, оскільки пеплопад обмежує видимість та збільшує ризик занесення, створюючи небезпечні умови для водіння”, — пояснюється у субтитрах до відео.

У відео зазначається, що велика кількість попелу може заблокувати каналізацію Токіо, призвести до забруднення джерел питної води, пошкодити електромережі та призвести до руйнування дерев’яних дахів. Місто також може зануритись у темряву, оскільки частинки попелу заблокують сонячне світло. При цьому доступ до продуктів харчування та інших предметів першої необхідності може бути тимчасово обмежений.

Фудзі — найвища гора у Японії. Її висота складає 3 тис 776 метрів. У відео зазначається, що в останнє вулканічне виверження на горі Фудзі відбулось у 1707 році, а попіл після нього продовжував падати та поширюватись упродовж двох тижнів.

Якщо раніше виверження Фудзі відбувались приблизно раз на 30 років, то наразі вулкан “спить” вже 318 років. На думку низки експертів, виверження може статись у будь-який момент.

Поява цього відео не пов’язана з жодними ознаками майбутнього виверження Фудзі. Взагалі наразі не має жодних ознак, що вулкан може невдовзі прокинутись.

“Моделювання покликане надати мешканцям точні знання та заходи готовності, які вони можуть зробити у разі надзвичайної ситуації”, — пояснюють японські урядовці.

Ці заходи включають в себе створення запасів продовольства та засобів для надання першої допомоги. У відеоролику батьки показують дитині комору, повну консервів, води та ліків, готових до екстреної ситуації. У березні влада опублікувала рекомендації, в яких рекомендувала жителям завжди мати вдома запас необхідних речей на два тижні.

Японський уряд вже багато років моделює сценарії землетрусів та вулканічних вивержень, однак результати цих досліджень не співпадають із реальними ризиками, пов’язаними із вулканом Фудзі та іншими потенційно небезпечними геологічними об’єктами. Загалом в Японії нараховується 111 діючих вулканів. Це близько однієї десятої від загальної кількості діючих вулканів у світі.

Країна розташована на межі чотирьох тектонічних плит, які труться одна об одну і часто стикаються, викликаючи цілі серії землетрусів та вулканічних вивержень. Найбільш руйнівним стихійним лихом останнього часу у Японії став землетрус та цунамі 2011 року.

Землетрус магнітудою 9 балів став найсильнішим за всю зафіксовану історію Японії, причому попередження мешканцям Токіо були розіслані лише за хвилину до початку поштовхів. Цунамі, викликана цим землетрусом, призвела до масштабної аварії на АЕС “Фукусіма-1”.

Джерело: LiveScience