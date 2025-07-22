Шостий океан Землі формується прямо зараз — в Африці цьому не раді

ZME Science

У Східній Африці тектонічні розломи повільно розколюють континент і за мільйони років на місці розколу може утворитись новий океан.

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Східно-африканський регіон Афар вважається одним з найспекотніших місць на Землі. Він розташований на стику трьох тектонічних плит — Нубійської, Сомалійської та Аравійської, які поступово розходяться. Цей профес відомий, як ріфтогенез, дає науковцям унікальну змогу побачити, як відбувається розділення континентів.

«Це єдине місце на Землі, де можна вивчити, як континентальний розлом стає океанічним розломом», — пояснює Крістофер Мур з Лідського університету.

Науковець використовує супутниковий радар для моніторинга вулканічної активності в регіоні. На території регіону Афар знаходиться Східно-Африканська рифтова долина — величезний розлом земної кори, що простягнувся через Ефіопію та Кенію. У 2005 році у Ефіопській пустелі утворилась тріщина довжиною 55 км. За інформацією National Geographic, глибина цієї тріщини складає понад 15 метрів, а завширшки вона перевищує 20 метрів.

«Цей різкий розкол був еквівалентний кільком сотням років руху тектонічних плит лише за кілька днів. Ми намагаємося зрозуміти, що є тією соломинкою, яка ламає спину верблюду», — зазначає геофізик із Тулейнського університету Синтія Ебінгер.

Проведене нею дослідження показало, що процес ріфтогенез не завжди протікає гладко. Він може супроводжуватись раптовими вибуховими подіями, викликаними різким зростанням тиску з боку магми, що підіймається. Це зрештою призводить до розтріскування земної кори.

З часом тріщини будуть розширюватись і у місце розлому спрямують свої води Аденська затока та Червоне море. Це розділить Африку на два окремі континенти і створить новий океан. Менший континент включатиме територію сучасного Сомалі та частини Кенії, Ефіопії та Танзанії, а більший – всю решту Африки.

«Подібний розлом колись зрештою розділив Африканський і Південноамериканський континенти, утворивши Атлантичний океан, і розлом у Східній Африці може бути ранньою стадією цього процесу. Процес просто відбувається дуже повільно і займає мільйони років», — вважає геолог з Університету штату Арізона Крісті Тілл.

GPS-прилади дозволяють дослідникам вимірювати рух тектонічних плит із вражаючою точністю. За допомогою GPS-вимірювань можна виміряти швидкість руху з точністю до кількох міліметрів на рік.

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Аравійська плита віддаляється від Нубійської та Сомалійської зі швидкістю близько 2,5 см на рік. У той же час африканські плити розходяться дещо повільніше — зі швидкістю від 1,5 до 0,5 см на рік. Оскільки плити розходяться, речовина з земних надр підіймається на поверхню, формуючи нову океанічну кору.

«Ми бачимо, що океанічна кора починає формуватися, оскільки вона помітно відрізняється від континентальної за своїм складом та щільністю», — зазначає Крістофер Мур.

За оцінками науковців, регіон Афар буде повністю затоплений через 5-10 млн років. Коли це станеться, Аденська затока і Червоне море хлинуть у розлом, створивши новий океанічний басейн і перетворивши Африканський Ріг на окремий невеликий континент. Наразі регіон Афар залишається одним з найсуровіших місць на Землі. Денна температура тут сягає 54°С, а вночі не опускається нижче 35°С.

Джерело: ZMEScience