Японський інститут створив кабель, чия пропускна здатність у 22 рази вища за сучасний інтернет-трафік Землі

Інженери з Японії побили рекорд з передачі даних. Команді вдалося передати пакет даних, розміром понад 20 разів більшим за оцінку світового інтернет-трафіку за секунду через один оптоволоконний кабель.

Національний інститут інформаційно-комунікаційних технологій Японії (NICT) зафіксував абсолютно божевільну швидкість передачі даних — 22,9 Пбіт/с (петабіт на секунду), передає NewAtlas. Петабіт складається з одного млн гігабіт, тож цієї швидкості достатньо, щоб передати весь інтернет-трафік 22 рази (оцінюється приблизно в 1 Пбіт) поспіль із залишком пропускної здатності. Навіть NASA має лише 46 Тбіт/с, або 0,046 Пбіт/с.

Щоб досягти цієї віхи, NICT скористалася перевагами кількох нових технологій. Замість однієї жили для передачі даних кабель містить 38 жил, кожна з яких може передавати дані в трьох режимах — загалом 114 просторових каналів. Кожен режим в кожному просторовому каналі складається з 750 хвильових каналів в трьох діапазонах (S, C і L), що забезпечує смугу пропускання 18,8 ТГц.

Разом це забезпечує швидкість передачі даних 22,9 Пбіт/с, що більш ніж удвічі перевищує попередній рекорд, встановлений у 2020 році. Команда каже, що оптимізація корекції помилок може дати змогу системі в її нинішньому вигляді досягти швидкості до 24,7 Пбіт/с.

Однак не варто очікувати, що найближчим часом можна буде завантажити весь контент Netflix за частки секунди. Декодування даних передбачає складну обробку сигналу, що вимагатиме встановлення спеціалізованих пристроїв, які називаються MIMO-приймачами, всюди в мережі. Та й майже напевно вартість цього кабелю буде високою, не кажучи про потенційні проблеми з масовим виробництвом.