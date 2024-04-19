Єврейська організація захистила Свастику — так звуть жінку, яку в Uber не обслуговували через ім’я

Молода мати з Сіднея, Австралія, боролася з Uber — їй заборонили користуватися послугами через ім’я. Перше ім’я Свастики Чандри на санскриті означає удачу та процвітання та становить значну частину її індуїстської особистості. Але Uber воно здалося настільки образливим, що жінці скасували реєстрацію на платформі за порушення умов.

35-річна жінка виросла на Фіджі. Там ім’я нікого не дивувало.

«Це дуже поширене ім’я. Я особисто знаю чотирьох або п’яти інших дівчат з таким же іменем. У школі у нас було ще дві чи три дівчинки з таким же іменем. Це означає удачу. Це означає хороші речі для мене» — розповідає Свастика.

Свастика Чандра без проблем використовувала своє ім’я у свідоцтві про народження, свідоцтві про австралійське громадянство, медичній картці та водійських правах. Але в жовтні минулого року Uber заблокував її обліковий запис, стверджуючи, що її ім’я порушує умови використання.

«Одного дня я замовляла їжу, перейшла до етапу оплати, і з’явилося спливне вікно: «Ваше ім’я є порушенням, вам потрібно змінити ім’я у застосунку», — пояснила вона.

Одночасно з початком війни Ізраїлю та ХАМАС Uber запровадив нові правила щодо слів, які можуть бути образливими, «свастика» є серед них. Свастика Чандра глибоко розуміє подвійне значення свого імені, але каже, що суспільство має знати походження цього слова.

«Вони не знають, що індуси використовували його тисячі років до того, як Гітлер використав його неправильно. Я вважаю, що треба мати трохи освіти. Я дуже пишаюся своїм ім’ям. Я вірю в хороше, що приходить з ним, і я не зміню його ні для кого», — каже Свастика.

П’ять місяців тому компанія Uber відмовилася від претензій, перепросила та зробила для жінки виключення, щоб вона могла приєднатися до платформи. Але для цього знадобилося втручання головного індуїстського органу Австралії, Ради індуїстів, а також підтримка єврейської громади та генерального прокурора Нового Уельсу.

Організація «Єврейська рада депутатів» (The Jewish Board of Deputies) також підтримала боротьбу Чандри: «Є різниця між невинним використанням пані Чандрою її імені та використанням зловісного символу».

Індуїстська спільнота нагородила Чандру за її боротьбу проти глобальної корпорації у цій справі.

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Джерело: Nine.Com.au