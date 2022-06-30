З 1 липня Укрпошта переглядає тарифи, повертається до довоєнного графіку роботи та доставки крупногабаритних посилок

Національний поштовий оператор “Укрпошта” оголосив про низку змін, які набудуть чинності з 1 липня поточного року. У більшості областей “Укрпошта” повернулася до довоєнного графіку роботи. Виключення складають тимчасово окуповані території Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, де робота здійснюється в індивідуальному порядку з огляду на поточну ситуацію. Також у деяких звільнених містах, де наразі населення повернулося лише частково, відділення Укрпошти працюють за скороченим графіком та перейдуть до довоєнного режиму як тільки збільшаться обсяги роботи у зв’язку з поверненням людей.

Важливі зміни відбулися в доставці крупногабаритних відправлень. Відтепер Національний поштовий оператор буде приймати та доставляти крупногабаритні посилки: велосипеди, автомобільні бампери, пуфи та інше в усіх обласних центрах, а також в містах: Кременчук, Краматорськ, Кривий Ріг, у виділених відділеннях для таких відправлень.

Крупногабаритним вважається відправлення фактичною вагою до 30 кг, довжиною найбільшої сторони від 0,7 м до 2 м, та сумою всіх сторін (висота + довжина + ширина) – до 3,5 м. Зі списком об’єктів поштового зв’язку, які приймають до відправлення крупногабаритні посилки, можна ознайомитися за наступним посиланням. Також впроваджено зміни для відправлень вагою понад 30 кг. Максимальна маса такого відправлення збільшується до 600 кг. Таким чином, клієнти зможуть пересилати за тарифами Укрпошти ще більше товарів різних габаритів.

Крім того, з 1 липня будуть діяти нові тарифи на послуги «Укрпошта Стандарт» (Відповідне рішення про перегляд тарифів НКРЗІ затвердила ще в листопаді 2021 року (Рішення № 413 від 02.11.2021 Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 10 серпня 2021 року № 299)). Попри те, що нові тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку мали вступити в дію з 1 грудня 2021 року, вони починають діяти тільки з 1 липня 2022 року.

При цьому, перегляд вартості відбувся для послуг «Укрпошта Стандарт» в межах України в середньому на 14% та в межах області – на 13%. При тому, що постанова НКРЗІ дозволяла граничне підвищення послуг до 37%. Перегляд тарифів викликаний передусім збільшенням логістичних витрат на доставку. Проте навіть після перегляду вартості тарифи Укрпошти залишають нижчими порівняно з конкурентами. Для прикладу, відправлення вагою до 1 кг в межах України, яке раніше коштувало 31 грн, після перегляду тарифів буде коштувати 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг – 75 грн порівняно з 65 грн до перегляду тарифів.

За новими тарифами з 1 липня будуть доставлятися відправлення «Укрпошта Експрес» – підвищення складе в середньому 14% для пересилання в межах області та 16% для пересилання в межах України. Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні коштувала 39 грн, то з 1 липня буде коштувати 45 грн. На 14% зросте вартість послуги «Документи». Вартість міжнародних відправлень залишається незмінною.

Джерело: Укрпошта