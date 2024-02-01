За рік через термінали «ПриватБанк» сплатили майже 3 млрд покупок на 780 млрд грн

«ПриватБанк» поділився цікавою статистикою про оплати покупок безготівковим способом. Зазначається, що у 2023 році українці стали більше оплачувати покупки товарів та послуги за допомогою банківських карток та гаджетів. Протягом минулого року через мережу торгових терміналів «ПриватБанку» українці сплатили майже 3 млрд покупок на 780 млрд грн. Це на понад 40% більше, ніж за підсумками 2022 року (550 млрд грн).

Водночас український бізнес активно розширює мережу безготівкового приймання платежів. Кількість торговців, які приймають картки через термінали «ПриватБанку» збільшилася на 38% ─ до 182 тис. Загалом у торговельній мережі наразі працюють більше 288 тис. терміналів «ПриватБанку», що на 30% більше ніж 2022 року.

У 2023 українці найбільше витрачали грошей на купівлю продуктів харчування ─ понад 350 млрд грн. При цьому частка витрат на їжу в загальному обсязі безготівкових оплат українців за рік знизилася з 48% до 45%.

Частка безготівкових витрат на покупку ліків та товарів для здоров’я у 2023 становила 8,5%. На третьому місці з показником 8,1% від загального обсягу ─ витрати на одяг та взуття. Ще 7,2% приходиться на товари для дому та 7% на оплату в закладах громадського харчування.

Серед найпоширеніших витрат, які українці оплачують безготівково, також електроніка та побутова техніка (5%), паливо (4,2%), витрати на транспорт (1,5%), відпочинок (1,4%) та аксесуари (1,2%).

Щодня через мережу POS-терміналів «ПриватБанку» власники банківських карток оплачують близько 8 млн покупок.