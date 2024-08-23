Забудьте «Чужий» і «Той, хто біжить по лезу»: Рідлі Скотт вважає, що «Гладіатор II» — найкращий фільм у його кар’єрі

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Режисер, відомий фільмами «Той, хто біжить по лезу» та «Чужий», заявив, що сиквел «Гладіатора» перевершив усі його попередні роботи.

«Це найкращий фільм з тих, що я коли-небудь знімав», — заявив Скотт в інтерв’ю Empire. «Один із найкращих, а я дійсно зробив кілька хороших».

Сиквел «Гладіатора» обійшовся у $300 млн, однак перший повноцінний трейлер фільму був вщент розкритикований глядачами (зокрема за використання репу на тлі гладіаторських боїв у Давньому Римі) і зібрав рекордну кількість дизлайків у YouTube. Можливо, режисер своїми коментарями лише хоче виправити заздалегідь негативне ставлення до майбутнього фільму, а можливо, дійсно підготував сюрприз глядачам наприкінці своєї майже 50-річної кар’єри.

Згідно з торішнім опитуванням World Of Reel, понад 120 кінокритиків визначили найкращі фільми Рідлі Скотта у наступному порядку: «Чужий», «Той, хто біжить по лезу», «Тельма і Луїза», «Марсіянин» та «Гладіатор».

«Гладіатор II» продовжує епічну сагу про владу, помсту та інтриги, події якої відбуваються в Стародавньому Римі. Декілька років тому Луцій став свідком вбивства Максимуса від рук свого дядька, а тепер він сам змушений увійти в Колізей після того, як його дім зруйнували імператори-тирани. Оскільки на карту поставлено майбутнє імперії, Луцій повинен знайти у собі сили забути минуле, та повернути Риму і його народу колишню славу.

Серед знайомих з оригінального фільму облич можна помітити Коні Нільсен, яка продовжує роль Луціли, доньки покійного Марка Аврелія. Її сина, вже дорослого чоловіка Луція, грає Пол Мескаль, а Педро Паскаль постає у ролі Марка Акація — римського генерала, який нібито вчився під керівництвом Максимуса (головний герой оригінального «Гладіатора» у виконанні Рассела Кроу). Ролі нових диктаторів Риму взяли на себе Фред Хечінгер (імператор Каракалла) та Джозеф Квінн (імператор Гета). Дензел Вашингтон грає хвацького можновладця Макрінуса.

В українських кінотеатрах «Гладіатор II» дебютує 14 листопада.

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