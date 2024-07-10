«Гладіатор ІІ» — офіційний український трейлер епічної саги Рідлі Скота (з 14 листопада в кінотеатрах України)

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Вийшов офіційний український трейлер фільму «Гладіатор II», а з ним оголосили й дату релізу в Україні — 14 листопада.

«Гладіатор II» продовжує епічну сагу про владу, помсту та інтриги, події якої відбуваються в Стародавньому Римі. Декілька років тому Луцій став свідком вбивства Максимуса від рук свого дядька, а тепер він сам змушений увійти в Колізей після того, як його дім зруйнували імператори-тирани. Оскільки на карту поставлено майбутнє імперії, Луцій повинен знайти у собі сили забути минуле, та повернути Риму і його народу колишню славу.

Рідлі Скотт знову режисує фільм, а за сценарій відповідав Девід Скарпа.

Трейлер (українською)

Серед знайомих з оригінального фільму облич можна помітити Коні Нільсен, яка продовжує роль Луціли, доньки покійного Марка Аврелія. Її сина, вже дорослого чоловіка Луція, грає Пол Мескаль, а Педро Паскаль постає у ролі Марка Акація — римського генерала, який нібито вчився під керівництвом Максимуса (головний герой оригінального «Гладіатора» у виконанні Рассела Кроу).

Ролі нових диктаторів Риму взяли на себе Фред Хечінгер (імператор Каракалла) та Джозеф Квінн (імператор Гета). Дензел Вашингтон грає хвацького можновладця Макрінуса.

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