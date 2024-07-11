Трейлер фільму «Гладіатор II» захейтили через реп Jay-Z у Римській імперії — дизлайків більше, ніж вподобань

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Оригінальний трейлер сиквелу «Гладіатора» Рідлі Скота, який вийшов два дні тому, закидали дизлайками.

При майже 13 мільйонах переглядів трейлер фільму «Гладіатор II» отримав 180 тисяч дизлайків та всього 110 тисяч лайків.

У коментарях найчастіше критикували невдалий вибір музики та акторів, а також те, що автори забагато історії показали в трейлері. Ось деякі з тих, що зібрали найбільшу кількість вподобань:

«У фільмі всього один темношкірий персонаж!»

«Гладіатор не має продовження. Гладіатор не потребує продовження»

«Продюсери: У нас є Дензел, додаймо туди реп, щоб наголосити на Римській імперії»

«Коли Рідлі Скотт знімає фільм, боги кидають монету»

«У цій пісні Jay Z згадується Колізей. Так, давайте її туди впихнемо»

«Ми перейшли від Ганса Циммера до дурної музики зі Spotify»

« Коли почався реп, я подумав, що Він Дізель з’явиться на арені зі своїм V8 »

«Це навіть не трейлер, це практично весь фільм за 3 хвилини».

«Гладіатор II» продовжує епічну сагу про владу, помсту та інтриги, події якої відбуваються в Стародавньому Римі. Декілька років тому Луцій став свідком вбивства Максимуса від рук свого дядька, а тепер він сам змушений увійти в Колізей після того, як його дім зруйнували імператори-тирани. Оскільки на карту поставлено майбутнє імперії, Луцій повинен знайти у собі сили забути минуле, та повернути Риму і його народу колишню славу.

Рідлі Скотт знову режисує фільм, а за сценарій відповідав Девід Скарпа.

Серед знайомих з оригінального фільму облич можна помітити Коні Нільсен, яка продовжує роль Луціли, доньки покійного Марка Аврелія. Її сина, вже дорослого чоловіка Луція, грає Пол Мескаль, а Педро Паскаль постає у ролі Марка Акація — римського генерала, який нібито вчився під керівництвом Максимуса (головний герой оригінального «Гладіатора» у виконанні Рассела Кроу).

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Ролі нових диктаторів Риму взяли на себе Фред Хечінгер (імператор Каракалла) та Джозеф Квінн (імператор Гета). Дензел Вашингтон грає хвацького можновладця Макрінуса.

В Україні фільм вийде 14 листопада.

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