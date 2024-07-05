Забудьте про кондиціонер: дослідники радять «холодні дахи» для порятунку від спеки

Дослідники з Університетського коледжу Лондону виявили, що нанесення певного типу фарби на дахи може пом’якшити спеку у містах.

Мова йде про білу фарбу або фарбу, що відбиває світло — і якби подібну практику застосували по всьому місту, то його загальну температуру можна було б знизити на 2℃ та зменшити кількість систем кондиціонування повітря, що використовуються всередині будівель для прохолоди й навпаки підвищують температуру на вулиці.

Дослідники створили тривимірну кліматичну модель Лондона на основі двох найспекотніших в історії днів у місті, щоб оцінити найефективнішу систему керування температурою: пофарбовані холодні дахи, зелені дахи, деревну рослинність на вулицях, або кондиціонер.

Виявилось, що кондиціонери нагрівають центр міста щонайменше на 1℃, тоді як вплив зелених дахів змінювався протягом дня — вдень температура впала на 0,5℃, однак вночі тепло, що затримується в органічній речовині, викликало підвищення температури.

Так само висадка листяних дерев допомагала подолати спеку вночі, однак удень не надала обнадійливих результатів, оскільки рівень вологості зріс.

Водночас холодні дахи, які відбивають, а не поглинають тепло, врівноважили температуру всередині та зовні, а також знизили її на 2℃ на певних територіях.

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«Ми виявили, що холодні дахи — це найкращий спосіб підтримки низької температури в надзвичайно спекотні літні дні. Інші методи мали ряд важливих побічних ефектів та переваг, але жоден не зміг зменшити міське тепло на вулиці майже до такого ж рівня», — заявив провідний автор дослідження Оскар Брус у пресрелізі.

Дослідження опубліковане в Geophysical Researcher Letters 4 липня.

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