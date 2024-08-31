Закипів чайник — впала мережа: як чашка чаю допомогла полагодити комп’ютерну систему

Інженер компанії Norsk Data розкрив загадку постійних збоїв системи обробки текстів Wordplex у незвичний спосіб.

Історія трапилась у 80-х роках. Кевін, інженер норвезької компанії Norsk Data, яка спеціалізувалася на мінікомп’ютерах, зіткнувся з незвичайною проблемою. Його викликали до клієнта, щоби полагодити систему обробки текстів Wordplex, яка постійно давала збої. Ця система з 8-бітним процесором Z80 складалася з головного комп’ютера з жорстким диском на 10–20 МБ, 5¼-дюймового дисковода, зеленого монітора і двох підключених через RS-232 терміналів без власного сховища даних.

Попри два попередні візити, Кевін не зміг розв’язати проблему. Підозрюючи негаразди з електропостачанням, він цього разу взяв із собою електрика. Коли вони прибули, клієнт запропонував їм чаю. Цей момент став ключовим у розслідуванні.

Щойно електрочайник увімкнули, Кевін почув два звуки: клацання чайника та аварійне вимкнення системи Wordplex. Раптом усе стало на свої місця — причина збоїв крилася в електромережі.

Електрик швидко з’ясував причину. Виявилося, що клієнт нещодавно модернізував електропроводку, але зробив це неякісно. За великого навантаження на мережу — наприклад, коли вмикали кондиціонер, працювали ліфти та приходили всі працівники — проводка не витримувала. Увімкнення чайника ставало останньою краплею, яка перевантажувала електричну мережу та вимикала комп’ютерну систему.

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Важливо зазначити, що Wordplex була досить вимогливою до стабільності електропостачання системою. Її кластерна архітектура з головним комп’ютером та підключеними терміналами робила її вразливою до раптових змін напруги. Коли електромережа перевантажувалася, це призводило до втрати даних і збоїв у роботі всієї системи обробки текстів.

Завдяки цьому відкриттю Кевін і Norsk Data зняли із себе відповідальність за проблеми з обладнанням. Проблема крилася не в техніці Wordplex, а в електромережі клієнта.

«Це була одна з найприємніших чашок чаю, які мені коли-небудь готував клієнт», — зазначив Кевін, згадуючи цей випадок.

Джерело: TheRegister