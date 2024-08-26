Заміняв барну стійку: на пляжі в Болгарії випадково знайшли дорогоцінний римський саркофаг

Вік саркофага оцінюються у 1700 років, однак це не збентежило власника одного з болгарських пляжних барів, який використовував давньоримську труну у якості стола.

Кинутий саркофаг помітив колишній поліцейський, який відпочивав на одному з пляжів північно-західної Болгарії. Він одразу повідомив місцеву владу, а згодом на місце знахідки приїхали представники регіонального історичного музею Варни та Управління охорони культурної спадщини.

Після детального вивчення фахівці підтвердили, що знахідка, кинута на берегу, справді є дорогоцінним римським артефактом віком у 1700 років. Згодом болгарські журналісти відстежили «пересування» саркофагу і виявили, що ще у 2020 році він використовувався як стіл в одному з місцевих пляжних барів.

На фото можна побачити людей, які сидять навколо саркофага, прикрашеного квітами, та бар на задньому тлі. Невідомо, як артефакт туди потрапив та чому згодом опинився кинутим просто посеред піску — власник відмовився надавати коментарі.

Нині саркофаг транспортовано до Археологічного музею Варни з застосуванням важкої техніки та залученням пожежної служби.

«Ми хочемо побачити, що під ним, чи залишилося щось з оригінального забарвлення, яка техніка була використана для його виготовлення — усю інформацію, яка доведе, що це справжній саркофаг», — говорив музейний експерт Мілен Марінов в коментарі журналістам.

Після видалення фарби на фасаді археологи виявили черепашковий вапняк, а також візерунки, схожі на гірлянди — поширений мотив у давньоримському похоронному мистецтві.

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Водночас дизайн не відповідає естетиці інших римських артефактів, знайдених у Варні, тому швидше за все був завезений з іншого регіону Болгарії. Варна була фракійським поселенням, потім давньогрецькою колонією і стала частиною Римської імперії з 15 р. н.е.

«Поліція, можливо, прокуратура, повинні розслідувати, як цей саркофаг опинився у Варні та на пляжі», — сказав керівник дослідницької групи Олександр Мінчев.

Джерело: Interesting Engineering