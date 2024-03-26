Зарплати у вакансіях для сеньйорів за два місяці впали на $500

Зарплати у вакансіях для сеньйор-розробників за останні 2 місяці знизились на $500 — до $3-5 тис.
Про це повідомив сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.
Тут варто зазначити, що дані за березень не повні. Проте, навряд чи щось кардинально зміниться до кінця тижня.
Незмінними залишилися зарплати у вакансіях для спеціалістів без досвіду, з 1 роком і з 3 роками досвіду.
А ось вже у вакансіях з 2 роками досвіду медіана мінімальних зарплат впала на $200.
Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!