Зарядні станції Anker Solix C300: LiFePO4 батареєя на 288 Вт-год та різноманітні роз’єми при ціні від $200

Anker випустила нову портативну зарядну станцію Solix C300 DC з функціями, які раніше компанія не пропонувала в пристроях такого класу.

Хоча Anker Solix C300 DC можна заряджати лише за допомогою сонячної панелі або її двонаправлених портів USB-C потужністю 140 Вт, вперше користувачі можуть заряджати станцію за допомогою двох цих портів USB-C одночасно. Тим самим потужність (і швидкість) заряджання підвищується до 280 Вт.

Зарядна станція має літій-залізо-фосфатну (LiFePO4) батарею місткістю 90000 мАг (288 Вт-год) і забезпечує загальну вихідну потужність до 300 Вт. Anker позиціює станцію як одну з найменших портативних опцій, її вага становить 2,8 кг. Її можна носити в рюкзаку або на плечі за допомогою додаткового ременя.

Зовнішні пристрої можна заряджати через сім різних роз’ємів. Вони включають два порти USB-A, чотири порти USB-C (порт 15 Вт, порт 100 Вт і два порти 140 Вт) і допоміжну розетку потужністю 120 Вт, сумісну зі штекерами постійного струму на аксесуарах, таких як кулери.

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Вбудований дисплей показує потужність, яку споживають підключені пристрої, і залишок заряду батареї. Ця інформація також доступна через мобільний застосунок Anker, коли станція підключена до смартфона через Bluetooth. Верхня частина зарядної станції має інтегрований висувний світлодіодний ліхтар із трьома рівнями яскравості, який може служити звичайним або аварійним ліхтарем.

Anker також анонсувала версію зарядної станції з підтримкою змінного струму ─ Solix C300 AC. Хоча назви схожі, ця версія важча і забезпечує до 600 Вт вихідної потужності. Вона оснащена допоміжною розеткою на 120 Вт, одним портом USB-A та трьома портами USB-C (два з яких забезпечують вихідну потужність 140 Вт). В цій моделі доступно три розетки змінного струму (або дві розетки змінного струму у Великій Британії). В цьому випадку замість висувного ліхтаря пропонується ручка для перенесення. Версію Solix C300 AC не можна заряджати за допомогою двох портів USB-C одночасно. Натомість її можна підключити безпосередньо до розетки, забезпечуючи аналогічну швидкість заряджання.

Зарядні станції Anker Solix C300 DC та Solix C300 AC надійдуть у продаж з 28 серпня за ціною $199,99 та $249,99, відповідно. При оформленні попереднього замовлення до 27 серпня новинки пропонуються зі знижкою – $149,99 та $189,99 відповідно.

Джерело: The Verge

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