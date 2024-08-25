Засновника Telegram Павла Дурова арештували в аеропорту Франції, — ЗМІ

Засновника Telegram Павла Дурова затримали в паризькому аеропорту Ле Бурже. Він прилетів до столиці Франції на приватному літаку з Азербайджану у супроводі охоронця та жінки.

Ордер на затримання та обшук було виписано, бо Дуров не співпрацював із французькими силовиками та не модерував як слід Telegram, що робить його співучасником таких злочинів, як незаконний обіг наркотиків, тероризм, відмивання грошей, жорстоке поводження з дітьми тощо, повідомляє французький телеканал TF1.

Дуров дуже мало подорожував Європою, уникаючи країн, в яких доступний Telegram, обираючи для візитів Емірати чи Південну Америку.

Повідомляється, що Дуров наразі перебуває під вартою, а в неділю йому планують висунути звинувачення.

«Павло Дуров опиниться в слідчому ізоляторі, це точно», — заявив слідчий TF1/LCI.

«На своїй платформі він дозволив вчинити незліченну кількість правопорушень і злочинів, та не зробив жодних кроків для їх пом’якшення», — аналізує джерело, близьке до справи.

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ЗМІ зазначають, що Дуров знав, що його можуть затримати у Франції, але все одно полетів приватним джетом через Париж. Там довелося зробити дозаправку.

У французьких об’єктах нерухомості Дурова проводяться обшуки. Йому загрожує до 20 років в’язниці, він постане перед судом як громадянин Франції.

Французькі спецслужби домагатимуться доступу до листування в Telegram, пов’язаного зі злочинними спільнотами, підсанкційними компаніями й особами.

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