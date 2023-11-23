«Жах перед Різдвом»: Тім Бертон не хоче продовжень, приквелів чи перезапусків

Тім Бертон розчарував фанатів, котрі вимагають ще один фільм «Жах перед Різдвом» – він категорично проти. Режисер сказав журналу Empire, що це надто важливе для нього, щоб коли-небудь створювати продовження, приквел, перезавантаження чи щось інше.

«Для мене фільм дуже важливий. Я робив сиквели, я робив інші речі, я робив перезавантаження, я робив усе це лайно, чи не так? Я не хочу, щоб це сталося з цим. Приємно, що люди, можливо, зацікавлені, але я ні. Я почуваюся тим старим хлопцем, який володіє маленьким клаптиком власності та не хоче продати його великій електростанції, яка хоче забрати мою землю.» «Геть з моєї землі!» — сварливим голосом каже Бертон. — «Ти, надокучливий маленький… Ти не отримаєш цю власність! Мені байдуже, що ви хочете на цьому побудувати. Ви заходите на мою власність… Де моя рушниця?».

Головний герой Джек Скеллінгтон є особистим для Бертона: «Персонаж, який сприймається як темний, але насправді світлий. Це ті речі, які я люблю, будь то [Едвард] Руки-ножиці чи Бетмен, персонажі, у яких це є. Це відображало всі ті почуття, які я мав. Мене сприймали як темного персонажа, коли я не відчував себе таким. Тож це був дуже особистий характер».

Генрі Селік зняв «Жах перед Різдвом» 1993 року, він тісно співпрацював з Бертоном над створенням фільму. В нещодавньому інтерв’ю журналу People Селік поділився ідеєю потенційного приквела «Жаху». «Можливо, там є цікавіша історія про те, як Джек став королем Геллоуїнтауна».

Селік пояснив, що великий обсяг роботи не втримав би його від створення продовження — скоріше, він просто вірить, що «Жах перед Різдвом» є «ідеальним фільмом, [який] вийшов у ідеальний час, щоб з роками перерости у щось набагато більше».

Джерело: Variety