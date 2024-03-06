Житель Німеччини отримав 217 щеплень від COVID за 29 місяців — ось чим це скінчилося

Щеплення включали 8 різних складів вакцин, включаючи оновлені бустери.

Як повідомляє Arstechnica, 62-річний житель Німеччини зробив 217 щеплень проти COVID-19 протягом 29 місяців — з «особистих причин», однак не отримав жодних побічних наслідків від гіперімунізації.

Цей випадок скоріше є винятком із правила, оскільки дослідники неодноразово висловлювали занепокоєння щодо надмірної імунізації, яка може призвести зокрема до ослаблення імунної відповіді.

«У випадку хронічного впливу мікроорганізму, що викликає хворобу, є ознаки того, що певні типи імунних клітин, відомі як Т-клітини, «втомлюються» і вивільняють менше прозапальних медіаторів», — йдеться у дослідженні, опублікованому в The Lancet Infectious Diseases.

Надмірна імунізація також може викликати так звану «імунну толерантність», що призведе до слабших реакцій, які менш ефективні в боротьбі з патогеном.

Тим часом команда дослідників зв’язалася із гіпервакцинованим німцем, дії якого нині розслідують за підозрою у шахрайстві, і запросила пройти деякі тести: зокрема взяла зразки слини та крові під час його 214-217 вакцинацій та порівняла імунні відповіді з показниками ще 29 людей, які отримали стандартні 3 щеплення. Виявилось, що хоча й деякі аспекти його захисту були сильнішими, загальна імунна відповідь була функціонально схожою на реакцію людей, які отримали набагато менше доз. Рівень антитіл у його крові підвищився після нової дози, але потім почав знижуватися, подібно до того, що спостерігалося в контрольній групі.

Здатність антитіл піддослідного до нейтралізації SARS-CoV-2 виявилася в 5-11 разів вищою, ніж у контрольної групи — однак дослідники відзначили, що це пов’язано з більшою кількістю антитіл, а не з їх більшою потужністю. Конкретні підгрупи імунних клітин, а саме В-клітин, натренованих проти S-білка SARS-CoV-2, і ефекторних Т-клітин, були підвищені порівнянно з іншими людьми, однак, здавалося, функціонували нормально.

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Як додатковий тип контролю дослідники також розглянули імунну відповідь чоловіка на вірус Епштейна-Барр, який викликає мононуклеоз, та виявили, що необмежена імунізація не вплинула негативно на реакцію на цей вірус, що свідчить про відсутність негативного впливу на імунні відповіді в цілому. Численні типи тестування також показали, що чоловік ніколи не був інфікований SARS-CoV-2, хоча дослідники зауважили, що це може бути пов’язано з іншими запобіжними заходами, яких чоловік вжив, окрім вакцинування.

«У підсумку наш звіт показує, що гіпервакцинація SARS-CoV-2 у цьому випадку не призвела до негативних наслідків і збільшила кількість спайк-специфічних антитіл і Т-клітин, не маючи сильного позитивного чи негативного впливу на внутрішню якість адаптивних імунних відповідей», — підсумували автори. «Важливо, що ми не схвалюємо гіпервакцинацію як стратегію підвищення адаптивного імунітету».

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