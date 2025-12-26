Новини Авто 26.12.2025 comment views icon

Жителі Лос-Анджелесу заробляють по $20 за кожні зачинені двері в роботаксі Waymo

Роботаксі Waymo на вулицях Лос-Анджелесу / Depositphotos

Компанія роботаксі Waymo готова платити по $20 людям, які зачиняють двері в авто після пасажира — аби ті не блокували рух.

Мешканець Лос-Анджелесу Дон Адкінс згадує, як прогулювався одного разу ввечері й почув синтетичний голос з розташованого поряд авто:

“Будь ласка, зачиніть задні праві двері, дякую”.

З місця, де стояв чоловік, двері здавались зачиненими й він початково хотів проігнорувати заклики роботаксі. Аж згодом водій, що застряг позаду Waymo, почав сигналити — тож Адкінс вирішив допомогти.

Це лише один з прикладів недоліків в роботі роботаксі, які щотижня перевозять тисячі пасажирів у Лос-Анджелесі, Сан-Франциско та інших містах США. Здавалося б, вони дійсно можуть конкурувати з таксистами-людьми, але лише до моменту, коли застрягають на вулиці, блокуючи рух іншим авто.

Двері, які пасажири лишають відчиненими за неуважністю, є поширеною причиною. Однак у Waymo знайшли вихід: компанія готова платити від $20 людям, які швидко усунуть цей недолік і публікує оголошення через застосунок для виклику евакуаторів Honk. Що цікаво, деякі місцеві жителі вбачають в цій акції стабільний додатковий заробіток.

Коли роботи не справляються, на допомогу йде “армія людей”

Сезар Маренко став постійним “закривачем” дверей Waymo. Одну зі своїх “операцій” він зняв за допомогою окулярів Meta та поділився відео у TikTok.

“Прощавай, Waymo”, — каже чоловік на відео, як зібрало півмільйона переглядів.

Маренко оцінив, що виконує від трьох завдань на тиждень для Waymo через Honk: або зачиняє двері, або буксирує роботаксі, що взагалі вийшли із ладу, у парк.

Нагадаємо, що минулого тижня через блекаут в  Сан-Франциско десяток роботаксі Waymo заблокували рух по всьому місту.

Джерело: The Washington Post

