Жителі Лос-Анджелесу заробляють по $20 за кожні зачинені двері в роботаксі Waymo

Компанія роботаксі Waymo готова платити по $20 людям, які зачиняють двері в авто після пасажира — аби ті не блокували рух.

Мешканець Лос-Анджелесу Дон Адкінс згадує, як прогулювався одного разу ввечері й почув синтетичний голос з розташованого поряд авто:

“Будь ласка, зачиніть задні праві двері, дякую”.

З місця, де стояв чоловік, двері здавались зачиненими й він початково хотів проігнорувати заклики роботаксі. Аж згодом водій, що застряг позаду Waymo, почав сигналити — тож Адкінс вирішив допомогти.

Це лише один з прикладів недоліків в роботі роботаксі, які щотижня перевозять тисячі пасажирів у Лос-Анджелесі, Сан-Франциско та інших містах США. Здавалося б, вони дійсно можуть конкурувати з таксистами-людьми, але лише до моменту, коли застрягають на вулиці, блокуючи рух іншим авто.

Двері, які пасажири лишають відчиненими за неуважністю, є поширеною причиною. Однак у Waymo знайшли вихід: компанія готова платити від $20 людям, які швидко усунуть цей недолік і публікує оголошення через застосунок для виклику евакуаторів Honk. Що цікаво, деякі місцеві жителі вбачають в цій акції стабільний додатковий заробіток.

Сезар Маренко став постійним “закривачем” дверей Waymo. Одну зі своїх “операцій” він зняв за допомогою окулярів Meta та поділився відео у TikTok.

“Прощавай, Waymo”, — каже чоловік на відео, як зібрало півмільйона переглядів.

Маренко оцінив, що виконує від трьох завдань на тиждень для Waymo через Honk: або зачиняє двері, або буксирує роботаксі, що взагалі вийшли із ладу, у парк.

Нагадаємо, що минулого тижня через блекаут в Сан-Франциско десяток роботаксі Waymo заблокували рух по всьому місту.

