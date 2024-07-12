Хейтерка роботаксі порізала шини на 17 авто Waymo, але забула про камери

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Камери Waymo зняли розлючену жінку, яка вирішила потай порізати шини на роботаксі в Сан-Франциско.

Оновлено: виявилось, що за пошкодження роботаксі затримали жінку.

Жінка виділила собі на цю «роботу» три дні, і з 24 по 26 червня пошкодила 17 машин. Наразі поліція заявила, що вже ідентифікувала вандалку, використавши записи з зовнішніх камер роботаксі.

«Ми можемо підтвердити, що звинувачення висунуті особі, яка агресивно пошкодила кілька автомобілів Waymo», — повідомила речник Waymo Кетрін Барна. «Waymo також вживає заходів, щоб відшкодувати завдані збитки та зменшити ймовірність повторення таких подій у майбутньому».

Цікаво, що жінку пов’язують й з ранішим випадком порізів шин трьох роботаксі.

Збитки, завдані кожному з авто, оцінюють у $400. Сама підозрювана не визнає себе винною по жодному з загалом 17 пунктів обвинувачення. Наразі вона перебуває під вартою без можливості внесення застави та очікує на суд, який відбудеться сьогодні, 12 липня.

Для Сан-Франциско такий теплий прийом роботаксі Waymo не в новинку — приблизно рік тому хейтери заблокували автівки, встановивши конуси на транспортні засоби, а не так давно група невідомих атакувала, розтрощила та підпалила один з новеньких електричних Jaguar Waymo.

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Серед основних скарг, які висловлювали, як мешканці, так і місцева влада щодо роботаксі — блокування доріг, створення заторів та перешкодження проїзду автівкам екстреної допомоги.

Джерело: Techcrunch, Futurism

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