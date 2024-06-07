Зірки Telegram – нова внутрішня валюта для оплати цифрових товарів

Месенджер Telegram запустив нову функцію – можливість продажу цифрових товарів та послуг через боти та мінізастосунки за допомогою нової внутрішньої валюти під назвою «Зірки Telegram».

Цього місяця адміністрація месенджера оновила платформу ботів, щоб безперешкодно підтримувати платежі за цифрові товари. Зірки Telegram в цьому випадку виступають в якості засобу платежу. Зірки можна придбати в застосунку через Apple чи Google або в PremiumBot. Згодом отримані зірки можна витрачати на цифрові товари, пропоновані ботами. Це можуть бути предмети у Telegram-іграх, онлайн-курси, електронні книги тощо.

«Зірки Telegram відповідають останній політиці Apple та Google щодо продажу цифрових товарів і дають розробникам в екосистемі Telegram та їхнім користувачам безпрецедентний доступ до покупок у магазинах мобільних застосунків», ─ заявляють в Telegram.

Також зазначається, що незабаром розробники отримають можливість виводити зірки, отримані їхніми ботами, в криптовалюту Toncoin за допомогою платформи Fragment.

Надалі адміністрація месенджера планує додати більше функцій, пов’язаних з зірками Telegram. Наприклад, користувачі зможуть відправляти подарунки авторам контенту.