Медіанні зарплати тих, хто змінював роботу в минулому році, найчастіше не відрізняються від зарплат тих, хто продовжує працювати в тій самій компанії. Розраховувати ж на вищу компенсацію під час зміни роботи можуть виключно фахівці з досвідом понад 10 років.

Про це йдеться в статистиці зимового зарплатного опитування DOU, яке пройшло в грудні 2023 року.

В опитуванні взяли участь 11 120 айтівців в Україні та 2047 українських айтівців, які виїхали за кордон..

Хто частіше змінює роботу?

В айтівців, які живуть в Україні і в айтівців за кордоном в цілому схожа ситуація.

23% айтівців в Україні змінили компанію;

не робили цього 65% фахівців;

Близько 8% 2023-го знайшли свою першу роботу в ІТ.

Частіше змінювали роботу мідли та джуніори: 31% мідлів і 30% джуніорів або перейшли в іншу компанію у 2023 році, або втратили роботу і тепер шукають нову.

Серед сеньйорів таких 26%. Найрідше змінювали компанію фахівці рівня Lead+: лише 13% з них працевлаштувалися деінде, а 2% шукають нове місце.

Онлайн-курс Pyton. Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця. Приєднатися

Схожа ситуація і в українських айтівців за кордоном. Близько третини джуніорів, мідлів і сеньйорів вже змінили роботу або шукають її проти 12% серед фахівців рівня Lead+.

Найчастіше змінювали роботу:

фахівці з Customer Success (50% працевлаштувалися в іншу компанію 2023 року чи в пошуках);

геймдизайнери (43%) і маркетологи;

фахівці з PR, SMM і копірайтингу (42%).

Розробники, QA, РМ та DevOps-фахівці, а також сисадміни, ERP/CRM фахівці, фахівці з HR, рекрутингу та фінансів змінювали роботу рідше за інших: понад 65% з них працюють там само, де рік тому.

За кордоном ситуація схожа: маркетологи та дизайнери змінювали роботу частіше за інших, а розробники, QA, PM, DevOps та HR-фахівці — рідше. Серед відмінностей — спеціалісти з Data Science та Data Engineering за кордоном частіше змінювали роботу, ніж їхні колеги в Україні (32% проти 25%).

Медіанні зарплати в Україні не залежать від зміни роботи

Медіанні зарплати тих, хто змінював роботу торік, найчастіше не відрізняються від зарплат тих, хто працює в тій самій компанії, що і раніше.

Зарплати фахівців передусім залежать від досвіду роботи — айтівці, які у 2023 році перейшли на нову роботу, мають таку ж медіанну зарплату, як і решта колег з аналогічним досвідом.

Фахівці з досвідом понад 10 років можуть розраховувати на вищу зарплату при зміні роботи. Ті, хто працює понад 10 років за нинішньою спеціалізацією і змінив роботу у 2023 році, отримують більше від тих, хто залишився у своїй компанії — $5300 проти $4940.

За кордоном ситуація більш сприятлива для айтівців, які готові змінювати компанію. Там не лише найдосвідченіші фахівці, але й люди з досвідом від 2 до 7 років можуть розраховувати на вищі зарплати, коли знову працевлаштовуються: медіанні зарплати тих, хто змінив роботу, вищі, ніж у тих, хто залишається у своїй компанії.

Зарплати айтівців, які втратили роботу і зараз шукають нову, відрізняються від зарплат працевлаштованих. Як правило, їхні медіанні зарплати на попередній роботі були нижчими, ніж зарплати тих, хто залучений у роботу.

The post Зміна роботи в Україні збільшує зарплати виключно фахівцям з 10+ роками досвіду — статистика first appeared on Highload.today.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!