Інженери створили першу в світі "чорну скриньку" для дронів на блокчейні
У Британії випробували перший бортовий самописець для дронів, що працює на блокчейні. Фото: Університет Саутгемптона

Британські студенти-інженери розробили унікальну “чорну скриньку” для дронів: система зберігатиме важливі операційні дані та інформацію з датчиків під час польоту, використовуючи “компактний” протокол блокчейну.


Подібно до бортових самописців, що використовуються в літаках, система постійно реєструє інформацію про роботу дрона. Втім замість того, щоб зберігати дані в єдиній централізованій базі, їх розподіляють по децентралізованому цифровому реєстру. Такий підхід значно ускладнює підробку або зміну записів і підвищує рівень довіри до автономних систем, які дедалі частіше працюють без безпосереднього контролю з боку людини.

Розробка особлива важлива з огляду на умови, в який працюють безпілотники: постійна вібрація, рух, обмежене енергоживлення та нестабільний зв’язок. Однак, зі слів команди, система верифікації успішно проявила себе в перших тестах і стабільно функціонувала під час всього польоту. Це доводить, що блокчейн може надійно працювати навіть на легкому бортовому обладнанні автономних літальних апаратів.

Як це працює?

В основі “чорної скриньки” лежить компактний протокол, розроблений технологічною компанією Minima. Він дозволяє кожному з пристроїв мережі запускати повноцінний блокчейн-вузол. Це дає змогу їм самостійно зберігати дані, перевіряти їх та гарантувати, що інформацію не можна таємно видалити чи змінити.


Хоча дані зберігаються локально на кожному із пристроїв, всі учасники мережі можуть перевірити їхню достовірність.

Інженери створили першу в світі "чорну скриньку" для дронів на блокейні
Студенти перевіряють підключення вузла Minima на дроні.

До того ж архітектура системи не потребує хмарних серверів чи централізованих баз даних, які зазвичай використовуються у традиційних системах моніторингу. Фактично, машини можуть самі створювати й підтверджувати власні записи під час роботи.

Інженери створили першу в світі "чорну скриньку" для дронів на блокейні
Чип ARM, який використали у розробці прототипу.

Ще одним важливим досягненням в межах розробки стала інтеграція блокчейну безпосередню в мікропроцесорну систему на чипі, а не використання лише зовнішнього програмного забезпечення.

В результаті, продуктивність зросла до 500 разів, а енергоефективність до 10 000% порівняно з традиційними реалізаціями. Показники надзвичайно важливі для дронів, що мають жорсткі обмеження щодо обчислювальних ресурсів та ємності акумуляторів.

Легендарні гелікоптери Apache стануть мисливцями на дрони

Джерело: Interesting Engineering, Університет Саутгемптона

