Археолог ідентифікував рідкісні залишки римської в’язниці в Коринфі у Греції.

Метью Ларсен, археолог і доцент із Копенгагенського університету, виявив рештки римської в’язниці, вік якої сягає приблизно 1600 років. Ларсен ідентифікував в’язницю, ретельно дослідивши сам об’єкт, написи на його стінах та підлозі, а також вивчивши записи розкопок 1901 року.

«Історичні записи свідчать, що в’язниці мали існувати майже в кожному римському місті, принаймні в тих, де був форум», — написав Метью в журналі Hesperia. «Проте археологічні залишки в’язниць виявилося надзвичайно складно ідентифікувати. Є дуже мало доказів того, як виглядала римська в’язниця або де вона могла розташовуватися».

Ключовим чинником у визначенні призначення будівлі стали численні написи, залишені ув’язненими. Вони містили благання грецькою мовою, такі як:

«Нехай доля тих, хто страждає в цьому беззаконному місці, переможе. Господи, не виявляй милості до того, хто кинув нас сюди».

Археолог виявив залишки глечиків і ламп у східному проході в’язниці. Ці предмети, ймовірно, використовували для забезпечення в’язнів водою та світлом. Крім того, в одній із камер знайшли докази існування невеликого туалету.

Умови утримання в’язнів були жахливими. З написів зрозуміло, що в’язні перебували в темному просторі, відрізані від зовнішнього світу та позбавлені можливості донести свої скарги. Їхні слова, викарбувані на стінах, свідчать про відчай та безпорадність людей, чиї голоси ніхто не чув. Один із написів свідчить, що група в’язнів провела у в’язниці цілу зиму, що, за словами Ларсена, мало бути надзвичайно холодним досвідом.

Деякі написи містять зображення ігрових дощок, що свідчить про спроби в’язнів якось розважитися. Інші благають про звільнення:

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«Господи Боже і чиста справедливість, викупи з цього місця двох братів. Христе, захисти й Будіса, й Іоанна…».

Є також написи з проханням про помсту тим, хто їх ув’язнив: «Господи, нехай вони помруть жахливою смертю» та «Богородице, відплати [покаранням] Маріносу, який кинув нас сюди й змусив провести зиму».

Нагадаємо, нещодавно вченим вдалося розшифрувати чотири вавилонські клинописні таблички віком у 4000 років, які передбачають майбутні катастрофи на основі місячних затемнень.

Джерело: Livescience