Зросли ціни на виготовлення паспортів та інших документів в ДП «Документ»: скільки це тепер коштує?

З 7 жовтня 2024 року підвищується ціна виготовлення ідентифікаційних документів в підрозділах ДП «Документ» в Україні. Підприємство повідомило про зміни вартості пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру.

Так, віднині оформлення паспортних документів громадянам України в рамках пакета сервісних послуг «Стандарт» коштуватиме українця 650 грн замість попередніх 540 грн. Отже, вартість виготовлення паспорта зросла на 20,4%.

Загалом, з 7 жовтня тариф на пакет сервісних послуг «Стандарт» становитиме:

Оформлення громадянам України паспортних документів – 650 грн;

Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру – 1250 грн;

Обмін посвідчення водія – 950 грн;

Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 950 грн;

Проставлення апостиля – 650 грн.

Нагадаємо, на початку 2024 року вже зросла вартість виготовлення низки головних документів, включно з ID паспортом.

Джерело: Паспортний сервіс

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