2022 рік став рекордним для відновлюваної енергетики — глобальні потужності зросли на 9,6%

За даними Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії, на кінець 2022 року глобальна потужність відновлюваної енергетики становила 3372 ГВт — із врахуванням зростання на 295 ГВт або 9,6%. Загалом відновлювані джерела енергії виробляли переважні 83% від усієї потужності, доданої торік.

Статистика за 2023 рік демонструє, що відновлювана енергетика продовжує зростати на рекордних рівнях, попри глобальну невизначеність, підтверджуючи тенденцію до зниження використання викопного палива.

«Це рекордне зростання, що триває, свідчить про стійкість відновлюваної енергетики в умовах тривалої енергетичної кризи. Але до 2030 року щорічне збільшення потужностей відновлюваних джерел енергії має зрости втричі порівняно з поточним рівнем, якщо ми хочемо залишатися на шляху обмеження глобального потепління до 1,5°C», — каже Франческо Ла Камера, генеральний директор Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії.

У 2022 році чимало країн збільшили свої потужності відновлюваних джерел енергії, але їхнє значне зростання було зосереджено саме в Азії, США та Європі. Майже половина доданих у потужностей — це заслуга Азії, в якій загальна потужність відновлюваних джерел енергії до 2022 року становила 1,63 ТВт. Найбільший внесок у Китаю — зі 141 ГВт нових потужностей.

У Європі та Північній Америці потужності відновлювальної енергетики зросли на 57,3 ГВт і 29,1 ГВт відповідно. В Африці — на 2,7 ГВт, в Океанії — на 5,2 ГВт, а в Південній Америці — на 18,2 ГВт. На Близькому Сході зафіксовано найвище зростання відновлюваних джерел енергії за всю історію: у 2022 році додано 3,2 ГВт нових потужностей.

Попри те, що гідроенергетика становила найбільшу частку світових загальних потужностей відновлюваної енергетики з 1250 ГВт, сонячна та вітрова енергія продовжували домінувати серед нових генерувальних потужностей. Разом обидві технології внесли 90% у частку всіх нових відновлюваних потужностей у 2022 році. Сонячна енергетика лідирувала зі зростанням на 22% (191 ГВт), за нею йшла вітрова, яка збільшила свою потужність на 9% (75 ГВт).

Джерело: Electrek