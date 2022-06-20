ЗСУ здійснили удари по вкрадених росією «вишках Бойка» та окупованому острову Зміїний

Збройні сили України завдали удару по бурових установках, які були привласнені росією ще 2014 року. Вони також відомі як «вишки Бойко». За словами так званого «голови» Криму аксьонова, ЗСУ завдали удару відразу по трьох бурових платформах «Чорноморнафтогазу» в Чорному морі.

«Удар був нанесений по 3 вишках. На них перебувало 109 людей, 21 людина вже евакуйована, 5 людей поранено, продовжуються пошуки інших», – передає слова аксьонова військовий Telegram-канал.

Для пошуку решти зниклих росіяни залучили патрульні катери та авіацію.

Це не єдина за сьогодні прикрість для росіян у Чорному морі. За повідомленнями деяких джерел, сьогодні вранці ЗСУ здійснили ракетний обстріл острова Зміїний. За попередніми даними, було знищено боєкомплект окупантів, а вибухи від його детонації було чути навіть на материку.

Днями ВМС України уразили російський буксир, який перевозив на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад.