ВМС України уразили та, схоже, потопили російський буксир «василій бех» [Відео]

Схоже, ще одним об’єктом підводної культурної спадщини стало більше — зранку 17 червня ВМС України повідомили про ураження буксира чорноморського флоту рф «василій бех» (проєкт 22870), яке перевозило на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад.

На борту судна був присутній зенітно-ракетний комплекс «ТОР», але у ВМС зазначають, що це йому не дуже допомогло. Чим саме поцілили в черговий «аналогов нет», не уточняється. Проте мережею ширяться чутки щодо використання протикорабельних ракет Harpoon (аналог наших «Нептунів», якими потопили «Москву»), які Україні передали США. Інші джерела пишуть про високоточні британські Brimstone. Хай там що, схоже, «василій бех» пішов перевірити, як там поживає на дні чорного моря «москва», що не може не радувати.

За попередніми даними оперативного командування «Південь», внаслідок успішної операції українського флоту уражено 70% екіпажу «василія беха», доля решти — невідома. Наразі російські кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.

Буксир «Василій Бех» побудували на астраханському судноремонтному заводі. Його водотоннажність — 1605 тонн. Судно увійшло до складу чорноморського флоту рф відносно нещодавно — у 2017 році.

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