Зв’язок для ЗСУ за 14,2 млн грн. На збір Фонду Сергія Притули та lifecell тепер можна донатити в криптовалюті

WhiteBIT стала партнером збору «‎Почуй своїх» на зв’язок Силам Оборони України — завдяки рішенню криптобіржі з’явилася додаткова можливість донатити в криптовалюті, що дає змогу залучити ширше коло донорів (як в Україні, так і за її межами) для якомога швидкого закриття нагальної потреби військових у засобах зв’язку.

Йдеться про окремий спільний збір Фонду Сергія Притули та мобільного оператора lifecell задля забезпечення 100 підрозділів Сил оборони 100 комплектами радіозвʼязку. Ціль — 14,2 млн грн. Кожен комплект містить автомобільну радіостанцію Motorola DM4400, портативну цифрову радіостанцію Motorola DP4800 та п’яти портативних цифрових радіостанцій Motorola DP4400.

Задонатити у криптовалюті можна безпосередньо на спеціальній сторінці збору — потрібно лише обрати зручну мережу та зазначити суму. Там же завдяки простому віджету можна зручно відстежувати перебіг проєкту.

Чи потрібно нагадувати про роль засобів захищеного зв’язку у війні? Ці засоби комунікації необхідні для скоординованої та злагодженої роботи різних військових підрозділів — передавання оперативної інформації, пов’язаної з виконанням бойових задач, та виклику медичної евакуації. Від їхньої наявності залежить швидкість реагування на зміну обставин та результативність виконання завдань.

З початком війни криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних Сил України попри відсутність в Україні повноцінної законодавчої бази для унормування операцій із криптоактивами. З перший днів великої війни Міністерство цифрової трансформації почало приймати пожертви в криптовалюті й у співпраці з блокчейн-компанією Everstake та криптобіржею FTX заснувало спеціальний благодійний фонд Aid For Ukraine. Відтоді Україна отримала на офіційні гаманці десятки мільйонів доларів.

У Whitepay окремо зазначають, що протягом 2023 року на благодійність через сервіс біржі відбулося транзакцій на понад 500 000 USDT (криптовалюта USDT привʼязана до курсу долара США в співвідношенні +/- 1:1, тобто 1 USDT = 1$). Нещодавно Фонд Сергія Притули відзвітував щодо майже 2,2 млрд гривень, які задонатили фонду небайдужі донори протягом 2023 року.