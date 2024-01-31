Новини Україна 31.01.2024 о 14:08 comment views icon

Зв’язок для ЗСУ за 14,2 млн грн. На збір Фонду Сергія Притули та lifecell тепер можна донатити в криптовалюті

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ITC.UA

Редакція ITC.ua

WhiteBIT стала партнером збору «‎Почуй своїх» на зв’язок Силам Оборони України — завдяки рішенню криптобіржі з’явилася додаткова можливість донатити в криптовалюті, що дає змогу залучити ширше коло донорів (як в Україні, так і за її межами) для якомога швидкого закриття нагальної потреби військових у засобах зв’язку.

Йдеться про окремий спільний збір Фонду Сергія Притули та мобільного оператора lifecell задля забезпечення 100 підрозділів Сил оборони 100 комплектами радіозвʼязку. Ціль — 14,2 млн грн. Кожен комплект містить автомобільну радіостанцію Motorola DM4400, портативну цифрову радіостанцію Motorola DP4800 та п’яти портативних цифрових радіостанцій Motorola DP4400.

Зв'язок для ЗСУ за 14,2 млн грн. На збір Фонду Сергія Притули та lifecell тепер можна донатити в криптовалюті

Задонатити у криптовалюті можна безпосередньо на спеціальній сторінці збору — потрібно лише обрати зручну мережу та зазначити суму. Там же завдяки простому віджету можна зручно відстежувати перебіг проєкту.

Чи потрібно нагадувати про роль засобів захищеного зв’язку у війні? Ці засоби комунікації необхідні для скоординованої та злагодженої роботи різних військових підрозділів — передавання оперативної інформації, пов’язаної з виконанням бойових задач, та виклику медичної евакуації. Від їхньої наявності залежить швидкість реагування на зміну обставин та результативність виконання завдань.

З початком війни криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних Сил України попри відсутність в Україні повноцінної законодавчої бази для унормування операцій із криптоактивами. З перший днів великої війни Міністерство цифрової трансформації почало приймати пожертви в криптовалюті й у співпраці з блокчейн-компанією Everstake та криптобіржею FTX заснувало спеціальний благодійний фонд Aid For Ukraine. Відтоді Україна отримала на офіційні гаманці десятки мільйонів доларів.

У Whitepay окремо зазначають, що протягом 2023 року на благодійність через сервіс біржі відбулося транзакцій на понад 500 000 USDT (криптовалюта USDT привʼязана до курсу долара США в співвідношенні +/- 1:1, тобто 1 USDT = 1$). Нещодавно Фонд Сергія Притули відзвітував щодо майже 2,2 млрд гривень, які задонатили фонду небайдужі донори протягом 2023 року.

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