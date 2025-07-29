Флешка з птаха: ютубер перевів дані у звук, а шпак зміг їх відтворити

Процес «запису» даних на шпака / Benn Jordan

Деякі експерименти «не налазять на голову», але цілком логічні. Птахи добре запам’ятовують складні звуки, тож на них можна «записати» дані, і вийде така собі «флешка»

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Ютубер Бенн Джордан довів, що деякі птахи можуть зберігати та отримувати цифрові дані. Він перетворив зображення PNG на аудіохвилю, а потім спробував «записати» його у пам’ять молодого шпака, щоб зображення можна було отримати та відновити. За його (дуже приблизними) розрахунками, система передавання даних на птахах може забезпечити швидкість близько 2 МБ/с.

На початку відео Джордан розповідає про деякі передумови цього експерименту. Зокрема, він пояснив, чому не використав відомі навички повторювання папуг. На його думку, саме співочі птахи мають одні з найрозвинутіших вокальних здібностей у тваринному світі, тому вони були найкращим вибором. Особливістю співочих птахів є орган сиринкс, розташований на стику трахеї та бронхів. Він налаштовується незалежно керованими групами м’язів для контролю тону та швидкості звуку, що забезпечує надзвичайну вокальну гнучкість. Завдяки двосторонній структурі сиринкса можливе навіть відтворення складних акустичних ефектів.

Піддослідний шпак рано покинув гніздо та був знайдений на узбіччі дороги ще малюком. Вважається, що раннє залишення гнізда пов’язане зі стресом від знаходження поруч із жвавою залізничною колією. Молоді співочі птахи засвоюють свої пісні шляхом наслідування, тому їх можна розглядати як «чисті полотна» для збереження звуків. Цей особливий шпак, вирощений людьми, виявився ще більш сприйнятливим до відтворення чужорідних аудіоформ — звуки затворів камер, віддалена людська мова тощо.

Приблизно на 17-й хвилині відео Джордан починає спробу зберегти малюнок з простим зображенням птаха в пам’яті шпака за допомогою звуку та смартфона. Експериментатор помістив малюнок у спектральний синтезатор та перетворив його на форму хвилі. Таким чином він зміг ефективно передати зображення шпаку.

Дослідник провів сесію відтворення звуків шпаку та запису його пісень пысля цього. Коли він повернувся додому та переглянув «багато гігабайтів» аудіозапису сесії, його увагу привернула характерна форма хвилі. Збільшення масштабу допомогло виявити зображення птаха, розташоване набагато пізніше часу, коли він відтворював зразок спектрограми зі свого смартфона шпаку. Це могло означати лише одне — зображення птаха було відтворене самим птахом.

Далі Бенн Джордан заглиблюється в технічні деталі щодо аудіо- та графічних файлів, а потім пропонує приблизні математичні розрахунки. За його словами, птах успішно вивчив та імітував звук у тому ж діапазоні частот, у якому він його чув, та ефективно передав близько 176 КБ нестиснутої інформації.

«Гіпотетично, якби це був протокол передачі звукових файлів, який використовує коефіцієнт стиснення даних 10:1, це майже 2 МБ інформації за секунду. Хоча тут є багато застережень та обмежень, той факт, що ви можете встановити динамік у своєму дворі та, можливо, зберігати будь-яку кількість даних у записах співочих птахів, — це божевілля».

Експеримент дивовижний, навіть пори його відносну простоту. Як жартує Марк Тайсон з Tom’s Hardware, запуск Doom на страусі вже не за горами.