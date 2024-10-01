Це сталося, Doom запустили на відеокарті. Без процесора та іншого

Схоже, ентузіастам набридло грати в Doom на вібраторах, тракторах та бактеріях. Один з них запустив гру на відеокарті — на самій лише відеокарті.
Проєкт під назвою doomgpu на GitHub запускає Doom лише на відеокарті у середовищі Linux, з використанням інтерфейсу doomgeneric та бібліотеки LLVM C для GPU. Гра протестована на AMD Radeon RX 6950 XT, проєкт також повинен працювати на відеокартах NVIDIA:
«Ця реалізація працює як на NVIDIA, так і на AMDGPU. Щоб використовувати реалізацію NVIDIA, виконайте ті самі кроки, але з завантажувачем nvptx і створіть ціль».
Отже, потрібні Linux, GPU з підтримкою ROCm, інсталяція ROCm або ROCR-Runtime, бібліотеки SDL2 та збірка LLVM з основної гілки. Використовуючи компілятор clang, jhuber6 успішно створив і запустив Doom з однопотоковою ігровою логікою на своїй Radeon RX 6950 XT. Використовувалася Linux Arch Linux із версією ядра 6.10.5. Проте офіційно зазначеною вимогою є Linux загалом, тому все, ймовірно, добре працюватиме на будь-якому стандартному дистрибутиві, орієнтованому на x86.
Поки писалася новина, автор додав відео на YouTube. Здається, гра працює швидко та без проблем.
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Джерело: Tom’s Hardware
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