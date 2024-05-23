Усик перед боєм з Ф’юрі шукав спаринг-партнерів через «Тіндер для боксерів»

Український боксер Олександр Усик перед підготовкою до бою з Тайсоном Ф’юрі за звання абсолютного чемпіону світу у надважкій вазі свайпав спаринг-партнерів в спеціальному застосунку Ready To Fight.

Про це розповіло видання Fortune.

37-річний українець перед вирішальним боєм в Ер-Ріяді відкрив додаток і знайшов спаринг-партнерів для свого тренувального табору.

«Я був трохи здивований, тому що всі хлопці, які провели ці тижні в моєму таборі, докладали максимум зусиль на рингу», — розповів Усик.

За його словами, «вони перевершили очікування».

Ready To Fight — «Тіндер» для боксерів

Усик розповів, що він був першим професійним боксером, який використовував застосунок для пошуку спаринг-партнерів перед боєм.

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Ready to Fight працює за технологією блокчейн. Крім спаринг-партнера, застосунок допомагає знайти менеджера, агента, створити боксерську команду, отримати підтримку.

Застосунок заснували Олександр Усик і його менеджер Сергій Лапін. Платформа дебютувала в минулому році і вже має близько 100 000 користувачів.

Аналогічно популярному застосунку для знайомств, в Ready To Fight можна задати певні параметри та переглянути потенційних кандидатів.

Це дозволило Усику знайти високих спаринг-партнерів, схожих на Ф’юрі.

«Це була найкраща стратегія для моєї підготовки», — заявив Усик.

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Ідея створення

Ідея створення застосунку виникла після реального випадку. Усик готувався до бою і заздалегідь домовився зі спаринг-партнерами. Проте раптово ці домовленності зірвалися і ніхто так і не з’явився.

Це й мотивувало Усика і Лапіна змінити деякі принципи роботу боксерського бізнесу. Застосунок має на меті створення унікальної платформи, заснованої на блокчейн-технологіях. Директор з маркетингу компанії Алан Дюран підкреслює, що їх мета — це «зламати систему».

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