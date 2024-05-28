Дані «Резерв+» прирівняють до військового квитка. Але строки оновлення можуть подовжити

Інформація із «Резерв+» через два тижні матиме таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво.

Про це повідомили представники Міноборони в інтерв’ю виданню «Телеграф».

«Впродовж найближчих тижнів, коли буде реалізовано QR-код, інформація стане військово-обліковим документом з такою ж юридичною силою, як і військовий квиток чи приписне свідоцтво», — обіцяють у Міноборони.

Строки оновлення даних можуть продовжити. Але це ще не точно

Водночас повідомляється, що у Верховній Раді буде зареєстровано законопроєкт, за яким термін оновлення даних військовозобов’язаних збільшать до 150 днів. Так вважає народний депутат від Європейської Солідарності Володимир Ар’єв.

Він зазначив, що система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані.

За його словами, громадяни «просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів» – відповідно, нардепи вирішили зареєструвати законопроєкт про збільшення терміну до 150 днів.

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Проте в керівній фракції називають таку ініціативу політичним піаром і вважають, що всі інструменти для оновлення даних протягом 60 днів і так є.

«На даний момент немає підстав вважати, що передбачені законом шляхи оновлення даних не дозволять це зробити», – заявив нардеп «Слуги народу» Федір Веніславський.

Також зазначимо, що уряд працює над системою електронного бронювання — це підтвердило Міністерство економіки.