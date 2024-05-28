Без альтернатив. Кабмін підтвердив роботу над електронним бронюванням

Міністерство економіки підтвердило, що обговорює з іншими відомствами створенням механізму електронного бронювання.

За словами представників Мінекономіки, альтернатива диджиталізації відсутня.

Про це йдеться у відповіді відомства для AIN.UA.

«Іншої альтернативи, крім диджиталізації процесів, пов’язаних із бронюванням, немає. Це буде однозначно зроблено. Ми зараз обговорюємо з Міністерством оборони та Мінцифри принципові підходи до того, яким чином перевести “в цифру” постанову №76 (регулює питання бронювання) або ті нормативно-правові акти, які регулюють або будуть регулювати питання бронювання військовозобов’язаних», — розповіли в Мінекономіки.

Відомство зазначило, що наразі обговорює нові умови із бізнесом і профільними асоціаціями, іншими представниками влади, народними депутатами та стейкхолдерами.

«Очевидно, що суспільство бачить необхідність змін. Цифрове рішення [стосовно процедури бронювання] зʼявиться, коли ми напрацюємо нові положення стосовно бронювання, які збалансують потреби безпеки й оборони, економіки, бюджету, бізнесу, гуманітарної сфери тощо», — додали у відомстві.

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Три тижні тому повідомлялося, що витяг, який підтверджує бронювання співробітника, формуватиметься в електронній формі в застосунку «Дія». Також формуватимуть QR-код (за аналогією з іншими QR-кодами в застосунку).

Списки на бронювання, вірогідно, подаватимуться через «Портал.Дія». ФОПи не підлягають бронюванню за запропонованою процедурою.

Інформація про заброньованих вже є в базі реєстру «Оберіг» та відображається в застосунку для військовозообов’язаних «Резерв+»

Нагадаємо, на днях у Верховній Раді запропонували альтернативу бронюванню і економічному бронюванню — трудову військову повинність бізнесу та IT.

Востаннє лунала інформація про дві можливі моделі економічної мобілізації.