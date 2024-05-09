Дочекалися. В квітні попит на айтівців без досвіду був вищий, ніж на досвідчених фахівців

У квітні попит на недосвідчених айтівців був вищий, аніж на тих, хто має 3-4 роки досвіду.

Про це йдеться в статистиці Djinni, опублікованій в Telegram.

В основі обчислень лежить індекс Djinni.

Довідка. Індекс Djinni рахується як кількість отриманих кандидатами пропозицій поділені на кількість надісланих відгуків на вакансій. Зростання індексу означає, що зростає попит на кандидатів. Падіння індексу означає, що попит з боку компаній падає і роботу шукати складніше.

Середній індекс Djinni в квітні — 0.26. Тобто, на кожні 100 відгуків, кандидати отримували 26 пропозицій. І це найкращий індекс за останній рік.

Найвищий індекс за останні 30 днів в категоріях:

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Marketing Analyst — 1.37;

Lead Generation — 1.3.

Серед технічних категорій в лідерах:

SQL — 1.12;

Rust — 1.04;

Data Engineer — 0.91.

Зазначимо, нещодавно ми розбирали що відбувалося на квітневому ринку праці. Якщо коротко: вакансій і наймів більше, а зарплати — менше.