В квітні на ринку праці збільшилася кількість вакансій для IT-фахівців. На DOU та Djinni спостерігались рекордні показники, це й відповідало ситуації на ринку праці в цілому.

Але збільшення кількості вакансій та зменшення конкуренції ніяк не вплинуло на рівень зарплат айтівців.

Дефіцит кадрів загострюється

Згідно зі статистикою Work.ua, дефіцит кадрів на ринку праці лише загострюється: вакансій стає все більше, кількість шукачів незначно, але зменшується і конкуренція продовжує падати.

Водночас уже третій місяць поспіль середній розмір заробітної плати не змінюється.

У квітні роботодавці розмістили на Work.ua 111 095 пропозицій роботи. Це рекордна кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення.

Через відчутне збільшення кількості пропозицій роботи показник середньої кількості відгуків на одну вакансію на місяць знову знизився. Й опустився до мінімальної позначки з часу повномасштабного вторгнення.

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Вакансій все більше

Не виключенням стали й IT-фахівці. За даними DOU, у квітні компанії розмістили 5021 вакансію — на 218 більше, ніж у березні. Уже вдруге з початку цього року кількість вакансій сягає позначки п’ять тисяч — у 2023-му такого рівня не було жодного разу.

На Djinni рекрутери опублікували 10 486 вакансій, що на 672 більше, ніж у березні.

Найбільше виросли категорії iOS, C++ та PHP. Також більше вакансій опублікували для QA.

На DOU трохи інша картина. В лідерах — Data Science, Golang, React. Щоправда, й порівнюють січень 2024 року з квітнем 2024 року.

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У квітні кандидати відправляли відгуки на 13 086 вакансій. Це на 600 більше, ніж минулого місяця, за даними Djinni.

При цьому кількість відгуків продовжує падати, хоч і не так різко як раніше. Зараз це 20.76 відгуків на одну вакансію за місяць (в березні було 21.1).

При цьому у квітні на Djinni було 963 найми — на 140 більше березня і лише на 40 менше, ніж в квітні. Але на зарплати це ніяк не вплинуло.

Зарплати не збільшуються

Згідно з данними Djinni, зарплати найнятих у квітні senior-розробників — на рівні минулого року, але junior i middle — на $200-$500 доларів менші.

Медіана зарплат розробників без досвіду у квітні повернулась до стандартних $500 (в лютому падала до $400). А от розробники з досвідом від одного року знизили планку до $625. Ще в січні було $800.

Ті, хто мають два роки досвіду в квітні проcили в середньому $1650, тоді як рік тому — $2000. А в 2022-му — $2500. Зараз таку зарплату пишуть в профілі розробники з досвідом 3-4 роки. Вони знизили свої зарплатні очікування на $500, порівняно з минулим роком.

$4000 — середні зарплатні побажання кандидатів з досвідом 5-6 років і $5000 — тих, у кого 7+ років досвіду. Рік тому було так само, але у 2021-му — на 500-1000 більше.

Топ-найми квітня

Минулого місяця на Djinni було аномально багато Solutions Architect — 4 з 6 топ-позицій. Ще на одній був Data Architect.

Зазначимо, в березні була дещо аналогічна ситуація: спад конкуренції при рекордних наймах, але на менші зарплати.