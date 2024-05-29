Начальник Одеського ТЦК заробив на підробці даних ухилянтів в системі «Оберіг» більше $1 млн

Начальника відділу Приморського РТЦК та СП м. Одеси підозрюють в несанкціонованому втручанні в роботу системи «Оберіг».

Правоохоронці вважають, що на фальсифікації даних понад 100 військовозобов’язаних начальник ТЦК заробив більше $1 млн.

Підозрюваний достеменно знав, що вказані особи не проходили позаштатну військово-лікарську комісію. Такі дії призвели до підробки інформації.

В свою чергу ДБР повідомляє, що протизаконною діяльністю начальник ТЦК займався ще з 2023 року.

Така послуга коштувала ухилянтам від $4,5 до $7 тис. і надавала змогу фігуранту заробити щонайменше $1 млн.

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Частина ухилянтів вже виїхала за кордон. Іншу частину, яка залишилась на території України, доставили до центру комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав ЗСУ.

Наразі підозрюваному готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, інформація із «Резерв+» через два тижні матиме таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво.