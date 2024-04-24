Випередив Apple Fitness+. Український застосунок BetterMe: Mental Health завоював премію Веббі

Український застосунок BetterMe: Mental Health став переможцем міжнародної нагороди The Webby Awards 2024 People’s Choice в категорії Health & Wellness & Fitness Apps.

Про це редакції розповіла PR-служба BetterMe: Mental Health.

Український застосунок було обрано переможцем серед 13 000 заявок із понад 70 країн. З-поміж інших відомих застосунків, які боролися за перемогу у цій категорії був Apple Fitness+.

Також відомо, що в конкурсі брала участь Платформа «Віртуальний ЛітМузей» — програмне забезпечення, створене Харківським ЛітМузеєм. Це точна копія реконструкції музею з нестандартною подачею музейного контенту.

BetterMe: Mental Health – застосунок для збалансованого та усвідомленого життя з індивідуальним щоденним планам, керованими медитаціями, вправами для дихання, афірмаціями, звуками для сну та цілодобовим доступом до спеціалістів із психічного здоров’я.

З початку повномасштабної війни BetterMe: Mental Health став безкоштовним для всіх українців. Доступний для завантаження на iOS та Android.

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Станом на сьогодні ним користуються близько 2 млн українців.

Серед останніх проєктів — курс про культуру взаємодії з людьми з ампутацією та програма для підвищення продуктивності на роботі, яку створили разом з Міністерством економіки.

Про Webby Awards

Webby Awards — щорічна нагорода, заснована у 1996 року Міжнародною академією комп’ютерних мистецтв і наук, що відзначає досягнення в різних категоріях цифрових медіа, зокрема вебсайтів, інтернет-реклами та маркетингу, соціальних мереж, мобільних застосунків та відеоконтенту.

Нагорода відома як «Інтернет-Оскар». Переможцями премії Веббі в різні роки ставали проекти, що лідирують у своїх сегментах мережі: Amazon, eBay, Yahoo!, iTunes, Google, BBC, CNN, Wikipedia, YouTube.

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