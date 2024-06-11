Минобороны запустило сайт «Будь собой» для поиска вакансий: фактически это клон Lobby X Army

Министерство обороны Украины запустило новый сайт для поиска работы — Министерство обороны Украины запустило новый сайт — Будь собой «Будь собой». Сейчас он практически полностью копирует функционал Lobby X.

«Теперь у вас есть возможность самостоятельно выбрать должность для службы в армии. Забудьте о страхах и сомнениях — пришло время выбрать свой путь! Выбирайте свою профессию в Силах обороны Украины на army.gov.ua и станьте частью сильной и современной армии Украины», — говорится в сообщении министерства.

Аналогично Lobby X вакансии можно фильтровать по родам войск, отдельным подразделениям Сил обороны, по желаемой специальности и в соответствии с воинскими званиями: от рядового и сержантского до офицерских.

Кроме того, Lobby X и «Будь собой» сейчас имеют идентичную базу вакансий.

Единственное отличие — это название сайта и категории «центры рекрутинга», «поиск вакансий» и «важные вопросы».

В правом верхнем углу можно увидеть, что платформа была создана при поддержке Lobby Х.

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Сейчас на платформе по тегу ІТ есть 90 актуальных позиций в армии.

Отметим, незадолго до этого звучала информация, что в приложение Резерв+, в котором военнообязанные могут обновить данные о себе, добавят дополнительные функции. В частности, это онлайн-рекрутинг и возможность подписать контракт, электронные направления на ВЛК и возможность группового рекрутинга.