Можно мобилизоваться коллективом. В Резерв+ добавят направление на ВЛК и функции рекрутинга

Приложение Резерв+, в котором военнообязанные могут обновить данные о себе, добавят дополнительные функции. В частности, это онлайн-рекрутинг и возможность подписать контракт, электронные направления на ВВК и возможность группового рекрутинга.

О функции электронных направлений на прохождение медкомиссии заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала в эфире телемарафона, сообщает ТСН.

«То есть фактически без визита в ТЦК и СП для того, чтобы исключительно получить направление на ВВК, мы сможем его в удобном виде получить в приложении», — пояснила она.

Также Резерв+ будет иметь «целевую мобилизацию на своих условиях»: онлайн-рекрутинг и возможность подписать контракт.

«Следующим функционалом приложения будет онлайн-рекрутинг и возможность подписать контракт — для целевой мобилизации на своих условиях. Хотим запустить и функцию группового рекрутинга, ведь бывает, что определенный коллектив хочет мобилизоваться вместе», — рассказала заместитель министра на конференции DOU Day.

В Резерв+ планируют также интегрировать вакансии из Lobby X и других платформ по поиску работы, чтобы все актуальные предложения от Сил обороны были в одном месте. Военнообязанные смогут подаваться на желаемые должности онлайн, без посещения рекрутинговых центров.

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Известно, что следующим функционалом будет QR-код к выписке из реестра «Оберіг», который будет иметь такую же юридическую силу как и военный билет.

Отметим, на днях появилсямобильное приложение МинобороныРезерв+, в котором военнообязанные, призывники и резервисты могут обновить свои данные онлайн и взамен не ехать в ЦНАП или ТЦК.

18 мая вступил в силуобновленный Закон о мобилизации— с этого дня все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней (до 16 июля включительно) должны обновить свои учетные данные.

В Украине по состоянию на 10 мая чуть менее 4050 айтишников имеют актуальную бронь. Кроме 4050 айтишников, около 1300 специалистов еще ожидают решения (в это количество входят те, кого подали на перебронирование).