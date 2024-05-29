Начальник Одесского ТЦК заработал на подделке данных уклонистов в системе «Оберіг» более $1 млн

Начальника отдела Приморского РТЦК и СП г. Одессы подозревают в несанкционированном вмешательстве в работу системы «Оберіг».
Правоохранители считают, что на фальсификации данных более 100 военнообязанных начальник ТЦК заработал более $1 млн.
Подозреваемый точно знал, что указанные лица не проходили внештатную военно-врачебную комиссию. Такие действия привели к подделке информации.
В свою очередь ГБР сообщает что противозаконной деятельностью начальник ТЦК занимался еще с 2023 года.
Такая услуга стоила уклонистам от $4,5 до $7 тыс. и позволяла фигуранту заработать не менее $1 млн
Часть уклонистов уже выехала за границу. Другую часть, которая осталась на территории Украины, доставили в центр комплектования для обновления данных и дальнейшей мобилизации в ряды ВСУ.
Сейчас подозреваемому готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Отметим, информация из «Резерв+» через две недели будет иметь такую же юридическую силу как и бумажный военный билет или приписное свидетельство.