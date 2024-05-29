Украина Новости 29.05.2024 в 14:52 comment views icon
Статья с  

Начальник Одесского ТЦК заработал на подделке данных уклонистов в системе «Оберіг» более $1 млн

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/03/647dc38d9e7db-bpfull-1-96x96.jpg

Ігор Шелудченко

Автор новостей

Начальника отдела Приморского РТЦК и СП г. Одессы подозревают в несанкционированном вмешательстве в работу системы «Оберіг».

Правоохранители считают, что на фальсификации данных более 100 военнообязанных начальник ТЦК заработал более $1 млн.

Подозреваемый точно знал, что указанные лица не проходили внештатную военно-врачебную комиссию. Такие действия привели к подделке информации.

В свою очередь ГБР сообщает что противозаконной деятельностью начальник ТЦК занимался еще с 2023 года.

Такая услуга стоила уклонистам от $4,5 до $7 тыс. и позволяла фигуранту заработать не менее $1 млн

Онлайн-курс "Business English для фінансистів" від Vocabulaba.
Опануйте мову фінансів англійською та спілкуйтесь вільно — під час презентацій бюджетів для native-спікерів чи співбесід у міжнародних компаніях.
Детальніше про курс

Часть уклонистов уже выехала за границу. Другую часть, которая осталась на территории Украины, доставили в центр комплектования для обновления данных и дальнейшей мобилизации в ряды ВСУ.

Сейчас подозреваемому готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, информация из «Резерв+» через две недели будет иметь такую же юридическую силу как и бумажный военный билет или приписное свидетельство.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить