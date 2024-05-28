Данные «Резерв+» приравняют к военному билету. Но сроки обновления могут продлить

Информация из «Резерв+» через две недели будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или приписное свидетельство.

Об этом сообщили представители Минобороны в интервью изданию «Телеграф».

«В течение ближайших недель, когда будет реализован QR-код, информация станет военно-учетным документом с такой же юридической силой, как и военный билет или приписное свидетельство», — обещают в Минобороны.

Сроки обновления данных могут продлить. Но это еще не точно

В то же время сообщается, что в Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект, по которому срок обновления данных военнообязанных увеличат до 150 дней. Так считает народный депутат от Европейской Солидарности Владимир Арьев.

Он отметил, что система ТЦК оказалась не готовой принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные.

По его словам, граждане «просто не смогут физически обновить данные за 60 дней» — соответственно, нардепы решили зарегистрировать законопроект об увеличении срока до 150 дней.

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Однако в правящей фракции называют такую инициативу политическим пиаром и считают, что все инструменты для обновления данных в течение 60 дней и так есть.

«На данный момент нет оснований полагать, что предусмотренные законом пути обновления данных не позволят это сделать», — заявил нардеп «Слуги народа» Федор Вениславский.

Также отметим, что правительство работает над системой электронного бронирования — это подтвердило Министерство экономики.