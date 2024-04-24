Опередил Apple Fitness+. Украинское приложение BetterMe: Mental Health завоевало премию Вебби

Украинское приложение BetterMe: Mental Health стал победителем международной награды The Webby Awards 2024 People’s Choice в категории Health & Wellness & Fitness Apps.

Об этом редакции рассказала PR-служба BetterMe: Mental Health.

Украинское приложение было выбрано победителем среди 13 000 заявок из более чем 70 стран. Среди других известных приложений, которые боролись за победу в этой категории был Apple Fitness+.

Также известно, что в конкурсе участвовала Платформа «Виртуальный ЛитМузей» Виртуальный ЛитМузей»— программное обеспечение, созданное Харьковским ЛитМузеем. Это точная копия реконструкции музея с нестандартной подачей музейного контента.

BetterMe: Mental Health— приложение для сбалансированной и осознанной жизни с индивидуальным ежедневным планам, управляемыми медитациями, упражнениями для дыхания, аффирмациями, звуками для сна и круглосуточным доступом к специалистам по психическому здоровью.

С начала полномасштабной войны BetterMe: Mental Health стал бесплатным для всех украинцев. Доступен для загрузки на iOS и Android.

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По состоянию на сегодня им пользуются около 2 млн украинцев.

Среди последних проектов — курс о культуре взаимодействия с людьми с ампутацией и программа для повышения производительности на работе, которую создали вместе с Министерством экономики

О Webby Awards

Webby Awards — ежегодная награда, учрежденная в 1996 году Международной академией компьютерных искусств и наук, отмечающая достижения в различных категориях цифровых медиа, в частности веб-сайтов, интернет-рекламы и маркетинга, социальных сетей, мобильных приложений и видеоконтента.

Награда известна как «Интернет-Оскар». Победителями премии Вебби в разные годы становились проекты, лидирующие в своих сегментах сети: Amazon, eBay, Yahoo!, iTunes, Google, BBC, CNN, Wikipedia, YouTube.

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