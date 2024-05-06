Программист криптовалютного стартапа DeFi хотел выехать из Украины по итальянскому паспорту

Волынский программист криптовалютного стартапа DeFi пытался выехать из Украины по итальянскому паспорту. Но попытка не была удачной.

Согласно материалам дела, программиста задержали 21 марта в 2 часа ночи на территории Устилужской ОТГ в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Устилуг».

Во время прохождения пограничного контроля на выезд из Украины он предъявил паспорт гражданина Италии.

Почему отказали?

Пограничники решили уточнить данные и оказалось, что гражданин пересекал государственную границу 16 сентября 2020 года по паспорту гражданина Украины. Это означает, что в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины

Соответственно, своими действиями он нарушил порядок въезда из Украины граждан Украины, и правила пересечения государственной границы.

Соответственно, это считается попыткой незаконного пересечения государственной границы Украины без соответствующих документов.

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В судебное заседание мужчина не явился, о времени и месте рассмотрения дела был надлежащим образом уведомлен, заявлений и ходатайств не поступало.

В результате Владимир-Волынского городской суд Волынской области назначил программисту наказание — штраф в размере 3400 грн. Также мужчина должен уплатить 605,6 грн судебного сбора в пользу государства.

Аналогичный штраф заплатил и проджект-менеджер, который в начале февраля попытался выехать за границу с канадским паспортом.

Согласно Закону Украины «О гражданстве Украины», если гражданин Украины приобрел гражданство другого государства, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины, если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.