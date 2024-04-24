Рада одобрила ликвидацию КРАИЛ и усиление контроля за игорным бизнесом

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9256д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом и ограничении рекламы.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

За — 272 голоса.

Законопроект предусматривает:

ограничение рекламы азартных игр (в том числе недопустимость спекуляций на теме войны и волонтерства) и запрет спонсорства;

определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения;

совершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети Интернет);

установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, совершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.

Вероятно, функции КРАИЛ получит Минцифры.

«Это правильное решение и важный антикоррупционный законопроект. Он предлагает реорганизовать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и убрать из процесса выдачи лицензий человеческий фактор — все будет автоматически и по четким критериям», — так отреагировал на принятие законопроекта глава Минцифры Михаил Федоров.

Основи Python для школярів від Ithillel. Відкрийте для вашої дитини захопливий світ програмування з нашим онлайн-курсом "Програмування Python для школярів". Ми вивчимо основи програмування на прикладі мови Python, надаючи зрозумілі пояснення та цікаві практичні завдання. Зареєструватися

Напомним, 29 марта на сайте Офиса президента появилась петиция «Ограничение работы онлайн казино», где призывают ограничить игорный бизнес. Петицию создал военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко. Он говорил, что в течение 10 дней она не модерировалась. Но уже через несколько часов после публикации она набрала 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения главой государства.

Уже вечером Зеленский отреагировал на петицию и поручил СБУ, Госспецсвязи, Минцифры и СНБО проанализировать вопрос работы онлайн-казино.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поддержал идею ликвидации КРАИЛ и предложил автоматизировать выдачу игорной лицензии. Правительство поддержало законопроект Минцифры и отправило его на рассмотрение в парламент.