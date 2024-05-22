Твист на Million Dollar Homepage. Braveproject запускает портал украинского IT-волонтерства

Проект Braveproject вскоре запустит портал украинского IT-волонтерства.Это будет первая в Украине база данных компаний, целью которой является собрать воедино множество историй и фактов поддержки ВСУ украинским бизнесом.

Об этом редакции рассказал основатель проекта Сергей Ерошкин.

Открытие портала запланировано на 3 июня. На данный момент Braveproject обрабатывает сотни донатов и событий и десятки компаний в неделю, собирает информацию и фиксирует ее на сайте проекта.

«Большинство компаний открыты к публикации их хороших дел и охотно делятся подробностями, которые до этого не публиковались Одна новость из примерно двухсот — шедевр от украинских айтишников, достойный внимания. Каждую неделю самые интересные истории украинского IT-волонтерства мы публикуем в наших соцсетях», — рассказали они

Авторы проекта поделились одной из таких историй.

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Для 13 млн россиян сотрудники одной известной компании ограничили вывод денег с их личных аккаунтов, оставив возможность вывода исключительно на счет фонда «Повернись живим» в поддержку ВСУ.

Braveproject — это твист на всемирно известный Million Dollar Homepage Алекса Тью, где за донат на ВСУ или на гуманитарное направление — протезы Esper Hand — получаете пиксели на доске в виде баннера с обратной ссылкой. Идеей было максимально осветить доноров, как альтернативу сборам, где доноры обычно остаются неизвестными