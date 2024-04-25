В 2023 году в IT вошли 3 тыс. джунов. В лидерах — Genesis, ZONE3000, Netpeak Group

В 2023 году 32 IT-компании наняли 2920 джуниоров в Украине. Больше всего нанимали джунов Genesis, ZONE3000, Netpeak Group, Ajax и EPAM.

Об этом говорится в опросе DOU.

Интересно, что стало больше продуктовых компаний — всего шесть, которые взяли на работу более 100 начинающих специалистов каждая. Традиционно они нанимают больше специалистов нетехнических направлений, а сервисные сосредотачиваются на технических.

Под джуниорами подразумеваются специалисты без опыта работы или с опытом менее года (в некоторых компаниях такие специалисты называются Trainee или Intern).

В 2023 году 32 IT-компании наняли 2920 джуниоров в Украине. Для сравнения: в 2022-м 40 компаний пригласили на работу 3989 начинающих — на тысячу больше.

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Шесть продуктовых компаний, которые взяли на работу более 100 джуниоров каждая

Наиболее заметная тенденция — среди опрошенных компаний стало больше продуктовых, которые наняли более 100 начинающих сотрудников каждая. Уже в первой пятерке — таких три:

Genesis (490 джуниоров за прошлый год);

Netpeak Group (313);

Ajax Systems (309).

Впервые присоединились к опросу

SKELAR (206 начинающих в прошлом году);

Uklon (111);

Laba Group (107).

Продуктовые компании традиционно нуждаются в большем количестве специалистов в маркетинге, аналитике, менеджменте, HR. Сервисные — больше сосредоточены на найме технических.

В целом четыре IT-компании взяли на работу в прошлом году более 300 джуниоров каждая, еще шесть — более 100 начинающих.

Из опрошенных компаний больше всего начинающих в прошлом году нанялаGenesis — 490 джуниоров. Это вдвое больше, чем в 2022-м. Среди направлений преобладает аналитика, маркетинг, поддержка, продажи и тому подобное. Как пояснили в компании, в течение последнего года открыли много нетехнических позиций, для которых на рынке не хватает опытных специалистов. Поэтому чаще нанимали начинающих и обучали их в соответствии с потребностями команды.

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На втором месте лидер прошлогоднего рейтинга — лидер прошлогоднего рейтингаZONE3000— 400 новых начинающих в прошлом году. Это на 58% меньше, чем в 2022-м. В компании рассказали, что сейчас больше сосредоточены не на количественном росте, а нанимают на критические позиции. Кроме того, стало меньше увольнений: специалисты теперь предпочитают стабильность и не меняют работодателей так часто, как до полномасштабной войны. Джуниоров нанимают в основном в направление технической поддержки. В технологическом и продуктовом направлениях — специалистов Middle+, но бывают и исключения.

На третьем месте по количеству нанятых джуниоров в прошлом году — специалисты Middle+Netpeak Group(313 новых начинающих сотрудников). Как объяснили в компании, берут на работу много начинающих, поскольку имеют развитый институт менторства, описанные градации сотрудников и требования для перехода на ступень выше, карты знаний на большинство позиций. Также используют собственную разработку — ИИ-инструмент для рекрутинга LITI, который помогает оценивать софт-скиллы кандидатов.

Ajax Systemsтоже взяла на работу в прошлом году более 300 джуниоров, но как рассказали в компании, стабильно нанимают специалистов разных позиций и направлений. Постоянно работают над увеличением R&D-отдела, значительную часть которого составляют QA-специалисты. Из-за узкой экспертизы найти кандидатов с релевантным опытом бывает сложно, поэтому часто нанимают людей с инженерно-техническим образованием и знаниями математики и физики и помогают им освоиться в роли тестировщика. В 2024 году планируют комплексно расширять сотрудничество с инженерными факультетами университетов.

EPAMв прошлом году наняла на 59% джуниоров меньше, чем в 2022-м — 211 специалистов. Делает это только через собственные образовательные проекты. По словам Дениса Гринева, руководителя образовательных программ в EPAM Украина, в 2022 году было трудно спрогнозировать экономические показатели. Однако уже в 2023 году стало понятно, что потребность в джуниор-специалистах снова может вырасти. Учитывая это, в этом году компания планирует увеличить количество начинающих до 600. Этот шаг — о готовности открывать новые позиции и предоставлять возможность молодым специалистам учиться и работать.

SoftServeв прошлом году наняла на 75% меньше джуниоров, чем в 2022-м, однако большинство тогда взяли из внутреннего резерва. Зато в 2023-м сосредоточились на курсах SoftServe Academy и совместных программах с университетами. Через эти традиционные каналы набрали около 80% от всех нанятых начинающих. Как и в прошлом году, количественных планов по найму в компании не строят, на рынок выводят вакансии, которые появляются на проектах и для которых не нашли специалистов во внутреннем резерве.

Самые востребованные направления

Данные о направлениях достаточно условны, ведь в этом году в опросе приняли участие меньше компаний и не все из них предоставили разбивку по направлениям. Но все же заметно, что против 2022 года в 2023-м компании активнее нанимали начинающих в маркетинге, менеджменте, продажах. Зато меньше разработчиков, тестировщиков, специалистов поддержки, девопсов.

В 2023-м самое популярное направление среди опрошенных компаний — поддержка. За ним — разработка, QA и маркетинг.

Планы по найму на 2024 год — умеренные

В прошлом году самым популярным каналом найма начинающих сотрудников среди опрошенных компаний был DOU. Также активно пользовались рекомендациями, LinkedIn и Djinni, искали через сайт компании.

Обычно каждая из компаний использует много разных каналов. Однако EPAM и SoftServe преимущественно нанимают джуниоров через собственные образовательные программы и еще через сотрудничество с вузами.

Половина опрошенных компаний имеют незначительные планы по найму начинающих специалистов на этот год (до 20 специалистов) или не планируют набирать новых джуниоров. Но есть и те, которые будут нанимать начинающих в больших объемах: семь компаний планируют взять до 50 новых специалистов, еще восемь — более 50.