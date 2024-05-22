В Раде предложили альтернативу бронированию — трудовую воинскую повинность бизнеса и IT

В Верховной Раде предложили альтернативу бронированию и экономическому бронированию — экономическую мобилизацию.

Об этом говорится в сообщении Пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины.

Сообщение касалось внедрения так называемого экономического бронирования — предоставление возможности работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, оплатить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них, и продолжать работать.

«Не будет бизнеса с его налогами — не за что будет содержать наших защитников. Вот такая может кому-то неприятная, но очевидная правда. Но, еще раз — пусть бизнес решит сам, кто из его сотрудников является стратегическим», — заявил председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

С другим предложением выступил глава подкомитета по вопросам взаимодействия государства и бизнеса и инвестиций Игорь Марчук.

По его словам, экономическая мобилизация — это когда через механизм трудовой воинской повинности бизнес с привлечением своих ресурсов предоставляет необходимые услуги и выполняет работы

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«Наряду с экономическим бронированием, частичной альтернативой может служить экономическая мобилизация… …Высвобожденные в результате военные могут выполнять другие, более важные и специфические задачи. Мы должны осознать и признать, что государство не имеет собственных средств, а все средства, которые есть в распоряжении государства — это средства налогоплательщиков. Единственный, безусловно доступный нам источник этих средств — это работающая экономика!», — заявил политик.

Отметим, что правительство и парламент уже достаточно долгое время рассматривают принятие экономической мобилизации.

В последний раз лунный информация о двух возможных моделях экономической мобилизации.

Первая модель — размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тысяч гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца. Вторая модель — квота на предприятие для военнообязанных.

До этого нардепы предлагали бизнесу уплату военного сбора на каждого работника по формуле 1,5% от зарплаты + фиксированная ставка в размере 20 тысяч гривен ежемесячно.