В Раде предложили альтернативу бронированию — трудовую воинскую повинность бизнеса и IT

В Верховной Раде предложили альтернативу бронированию и экономическому бронированию — экономическую мобилизацию.
Об этом говорится в сообщении Пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины.
Сообщение касалось внедрения так называемого экономического бронирования — предоставление возможности работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, оплатить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них, и продолжать работать.
«Не будет бизнеса с его налогами — не за что будет содержать наших защитников. Вот такая может кому-то неприятная, но очевидная правда. Но, еще раз — пусть бизнес решит сам, кто из его сотрудников является стратегическим», — заявил председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
С другим предложением выступил глава подкомитета по вопросам взаимодействия государства и бизнеса и инвестиций Игорь Марчук.
По его словам, экономическая мобилизация — это когда через механизм трудовой воинской повинности бизнес с привлечением своих ресурсов предоставляет необходимые услуги и выполняет работы
Это такие сферы как: закупки, логистика, procurement менеджмент, медицинское обслуживание, ремонт техники, ИТ сфера, строительство фортификаций, бытовое обслуживание, делопроизводство, HR и т.д.
«Наряду с экономическим бронированием, частичной альтернативой может служить экономическая мобилизация… …Высвобожденные в результате военные могут выполнять другие, более важные и специфические задачи. Мы должны осознать и признать, что государство не имеет собственных средств, а все средства, которые есть в распоряжении государства — это средства налогоплательщиков. Единственный, безусловно доступный нам источник этих средств — это работающая экономика!», — заявил политик.
Отметим, что правительство и парламент уже достаточно долгое время рассматривают принятие экономической мобилизации.
В последний раз лунный информация о двух возможных моделях экономической мобилизации.
- Первая модель — размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тысяч гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца.
- Вторая модель — квота на предприятие для военнообязанных.
До этого нардепы предлагали бизнесу уплату военного сбора на каждого работника по формуле 1,5% от зарплаты + фиксированная ставка в размере 20 тысяч гривен ежемесячно.