Совет рассматривает две модели экономического бронирования

Парламент рассматривает две модели экономического бронирования, сейчас продолжаются дискуссии.

Об этом сообщила УП со ссылкой на заявление члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давида Арахамии, сделанное во время брифинга в парламенте.

В частности:

Первая модель — размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тысяч гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца. Вторая модель — квота на предприятие для военнообязанных.

И, по словам Арахамии, какая-то из моделей экономического бронирования все-таки будет введена.

«Рассматриваются две модели экономического бронирования. Они в дискуссии. С одной стороны, мы понимаем, что не можем ни одного доллара из международной помощи потратить на зарплаты военным. Любые зарплаты военным, а мы хотим их поднимать, хотим больше военных, — это наши деньги в виде пошлин и налогов. С другой стороны, чтобы эти деньги появлялись, экономика должна работать. Но здесь вопрос справедливости. Многие оппоненты говорят, что богатые не служат, а бедные идут в армию», — заявил он.

Для примера он привел медиасферу: руководитель платит за забронированных работников минималку (20 тысяч гривен).

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«Например, медиа. Условно говоря, у вас есть 10% людей, которых вы можете забронировать. Кто это будет — руководитель будет решать самостоятельно. За этих людей платится минимальная зарплата бойца ежемесячно. Сейчас минимальная — 20 тысяч гривен, то есть 20 тысяч гривен за каждого забронированного человека уплачивается ежемесячно. Это отдельно от налогов», — уточнил председатель фракции.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона№10449об усилении мобилизации.

Закон вносит изменения в процедуру учета данных, вводит наказание за уклонение. Минобороны оцифровало данные всех потенциальных призывников.

Стоит отметить, что Кабмин полностью и не отказался от экономического бронирования сотрудников. Но на данный момент эта инициатива находится на паузе.

В последней версии нардепы предлагали бизнесу уплату военного сбора на каждого работника по формуле 1,5% от зарплаты + фиксированная ставка в размере 20 тысяч гривен ежемесячно.