Украина Новости 09.05.2024 в 11:40 comment views icon
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Совет рассматривает две модели экономического бронирования

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Ігор Шелудченко

Автор новостей

Парламент рассматривает две модели экономического бронирования, сейчас продолжаются дискуссии.

Об этом сообщила УП со ссылкой на заявление члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давида Арахамии, сделанное во время брифинга в парламенте.

В частности:

  1. Первая модель — размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тысяч гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца.
  2. Вторая модель — квота на предприятие для военнообязанных.

И, по словам Арахамии, какая-то из моделей экономического бронирования все-таки будет введена.

«Рассматриваются две модели экономического бронирования. Они в дискуссии. С одной стороны, мы понимаем, что не можем ни одного доллара из международной помощи потратить на зарплаты военным. Любые зарплаты военным, а мы хотим их поднимать, хотим больше военных, — это наши деньги в виде пошлин и налогов. С другой стороны, чтобы эти деньги появлялись, экономика должна работать. Но здесь вопрос справедливости. Многие оппоненты говорят, что богатые не служат, а бедные идут в армию», — заявил он.

Для примера он привел медиасферу: руководитель платит за забронированных работников минималку (20 тысяч гривен).

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«Например, медиа. Условно говоря, у вас есть 10% людей, которых вы можете забронировать. Кто это будет — руководитель будет решать самостоятельно. За этих людей платится минимальная зарплата бойца ежемесячно. Сейчас минимальная — 20 тысяч гривен, то есть 20 тысяч гривен за каждого забронированного человека уплачивается ежемесячно. Это отдельно от налогов», — уточнил председатель фракции.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона№10449об усилении мобилизации.

Закон вносит изменения в процедуру учета данных, вводит наказание за уклонение. Минобороны оцифровало данные всех потенциальных призывников.

Стоит отметить, что Кабмин полностью и не отказался от экономического бронирования сотрудников. Но на данный момент эта инициатива находится на паузе.

В последней версии нардепы предлагали бизнесу уплату военного сбора на каждого работника по формуле 1,5% от зарплаты + фиксированная ставка в размере 20 тысяч гривен ежемесячно.


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