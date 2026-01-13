Радиус действия до 1 км и поддержка 1000 устройств: представлен Wi-Fi роутер HaLowLink 2

Анонсирован Wi-Fi роутер с радиусом действия до 1 км и поддержкой до 1000 устройств под названием HaLowLink 2. Эта модель ориентирована на массовое подключение (IoT) и большие территории, где обычный Wi-Fi просто не достает.

GL.iNet вместе с Morse Micro презентовали Wi-Fi роутер нового поколения, работающий в диапазоне ниже 1 ГГц. Такая частота обеспечивает значительно больший радиус покрытия, более стабильный сигнал и лучшую проницаемость сквозь стены и другие препятствия, чем традиционные 2,4 или 5 ГГц. По данным компании, одно устройство способно охватить до 1 км или до 1 км без необходимости в дополнительных расширителях. Он поддерживает одновременное подключение до 1000 IoT-устройств.

HaLowLink 2 сразу совместим с устройствами стандарта Wi-Fi HaLow. Если же нужно подключить обычные гаджеты, второй роутер можно использовать как расширитель: он создает точку доступа на 2,4 ГГц. В такой конфигурации одно устройство принимает сигнал через HaLow, а второй уже раздает его в формате стандартного Wi-Fi, а также через Ethernet или USB.

Внутри роутера двухъядерный MediaTek MT7621, 256 МБ оперативной памяти, один LAN-порт, один WAN-порт и USB-C. Есть одна внешняя антенна HaLow и две внутренние антенны 2,4 ГГц. Корпус компактный и минималистичный.

Со стороны Morse Micro это платформа следующего поколения на базе чипа MM8108 с поддержкой стандарта IEEE 802.11ah. Она обеспечивает скорость до 43 Мбит/с, модуляцию 256QAM и передачу на большие расстояния с низким энергопотреблением. Программная часть построена на OpenWrt 23.05: есть веб-интерфейс, доступ через SSH и CLI, инструменты для настройки и беспроводные обновления.

В Morse Micro прямо говорят, что новый Wi-Fi роутер рассчитан на «умные» города, промышленные объекты, сельское хозяйство, логистику и крупные кампусы. По словам CEO компании Майкла Де Нила, «этот продукт устраняет разрыв между простотой Wi-Fi и покрытием, которое традиционно ассоциируется с собственными беспроводными технологиями».

Глобальный релиз HaLowLink 2 охватывает США, Европу, Японию, Австралию и другие регионы. Модель стала преемником первого гаджета и уже доступна для приобретения на сайте GL.iNet. Один Wi-Fi роутер стоит $130, а комплект из двух почти вдвое больше — $234. Устройство продается как прямой импорт из Китая, поэтому таможенные сборы не учтены в цене.

Источник: NotebookCheck