Toyota строит первый город для роботов на горе Фудзи

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Toyota Motor Corporation реализует один из своих амбициозных технологических проектов по строительству первого в мире города для роботов Woven City у подножия горы Фудзи.

Проектирование длилось около 10 лет. Строительство заняло еще около 5 лет. Участок площадью 175 акров является территорией бывшего предприятия Хигаси-Фудзи в префектуре Сидзуока, что в 140 км от Токио.

Проект Woven City, был анонсирован на выставке CES 2020 и запланирован к запуску осенью 2025 года. Он знаменует важную веху в трансформации Toyota из производителя автомобилей в технологическую компанию.

В Toyota заявляют, что Woven City станет первым в мире городом для роботов. Сначала на территории этого города будут проживать 100 человек из числа инженеров и сотрудников компании с семьями. Ожидается, что в течение ближайшего времени цифра жителей Woven City возрастет до 360 человек. В долгосрочной перспективе, увеличить количество населения города до 2 тыс. человек.

Жителями Woven City преимущественно должны стать изобретатели, которые проектируют и тестируют новые технологии, и персонал, обслуживающий роботизированные автономные системы. Концепция робогорода базируется на автономной платформе электромобилей Toyota e-Palette. Эти электрические транспортные средства будут составлять ключевой тип транспорта в Woven City. Транспортную систему будет поддерживать подземная сеть логистики для автономной доставки товаров.

Дороги в городе будут разделены на 3 категории: для пешеходов, для более медленных транспортных средств (скутеры, велосипеды), для автоматизированных транспортных средств. Цель в том, чтобы протестировать автономные системы в контролируемой, но полностью функциональной городской среде.

«Мы строим город, где все — люди, здания, транспортные средства — связано с помощью датчиков и ИИ. Это уникальная возможность создать живую цифровую операционную систему для городской жизни», — объясняет председатель совета директоров Toyota Акио Тойода.

Энергия будет поступать через сеть водородных топливных элементов, дополненную солнечными панелями, системами рециркуляции воды и передовыми экологическими технологиями управления отходами. Умные дома будут включать автономную роботизированную технику, искусственный интеллект для мониторинга состояния здоровья, управления энергоресурсами и оптимизации ежедневных потребностей.

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Источник: Interesting Engineering

Раздел Технологии выходит при поддержке

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