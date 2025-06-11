Новости Технологии 11.06.2025 в 12:13 comment views icon

Toyota строит первый город для роботов на горе Фудзи

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Toyota строит первый город для роботов на горе Фудзи
Раздел Технологии выходит при поддержке

Toyota Motor Corporation реализует один из своих амбициозных технологических проектов по строительству первого в мире города для роботов Woven City у подножия горы Фудзи.

Проектирование длилось около 10 лет. Строительство заняло еще около 5 лет. Участок площадью 175 акров является территорией бывшего предприятия Хигаси-Фудзи в префектуре Сидзуока, что в 140 км от Токио. 

Проект Woven City, был анонсирован на выставке CES 2020 и запланирован к запуску осенью 2025 года. Он знаменует важную веху в трансформации Toyota из производителя автомобилей в технологическую компанию. 

Toyota будує перше місто для роботів на горі Фудзі
Toyota

В Toyota заявляют, что Woven City станет первым в мире городом для роботов. Сначала на территории этого города будут проживать 100 человек из числа инженеров и сотрудников компании с семьями. Ожидается, что в течение ближайшего времени цифра жителей Woven City возрастет до 360 человек. В долгосрочной перспективе, увеличить количество населения города до 2 тыс. человек. 

Жителями Woven City преимущественно должны стать изобретатели, которые проектируют и тестируют новые технологии, и персонал, обслуживающий роботизированные автономные системы. Концепция робогорода базируется на автономной платформе электромобилей Toyota e-Palette. Эти электрические транспортные средства будут составлять ключевой тип транспорта в Woven City. Транспортную систему будет поддерживать подземная сеть логистики для автономной доставки товаров. 

Дороги в городе будут разделены на 3 категории: для пешеходов, для более медленных транспортных средств (скутеры, велосипеды), для автоматизированных транспортных средств. Цель в том, чтобы протестировать автономные системы в контролируемой, но полностью функциональной городской среде. 

«Мы строим город, где все — люди, здания, транспортные средства — связано с помощью датчиков и ИИ. Это уникальная возможность создать живую цифровую операционную систему для городской жизни», — объясняет председатель совета директоров Toyota Акио Тойода. 

Энергия будет поступать через сеть водородных топливных элементов, дополненную солнечными панелями, системами рециркуляции воды и передовыми экологическими технологиями управления отходами. Умные дома будут включать автономную роботизированную технику, искусственный интеллект для мониторинга состояния здоровья, управления энергоресурсами и оптимизации ежедневных потребностей.

«Бесполезный формфактор»: экс-руководитель Tesla Optimus считает человекоподобных роботов лишними

Источник: Interesting Engineering

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

Популярные новости

Небинарные из Китая: новый тип процессоров ИИ впервые в мире идет в производство
Anthropic представила Claude Opus 4 — ИИ-модель для программистов, склонная к шантажу
Искусственный интеллект спонтанно научился видеть как человек

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить